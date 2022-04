Werth wint Spécial met Quantaz, Werndl enthousiast over tweede plek

Isabell Werth heeft in Hagen de Grand Prix Spécial gewonnen met DSP Quantaz (v. Quaterback). Voor de hengst was het de eerste GPS in zo'n tien maanden. Het duo reed naar 78,915%, alleen het Britse jurylid Peter Storr plaatste hen als tweede. Vooral de passage-onderdelen en de pirouettes leverden Werth 9's en 8,5-en op, de stap was wat minder.

Werth was na afloop zeer tevreden, zo meldde ze. “Ik heb vandaag een goede proef gereden zonder grote fouten”. Wat de toeschouwers wel opviel was dat de aanleuning niet altijd even mooi was bij de combinatie, Quantaz deed af en toe de mond open.

Werndl tweede: ‘Brutaler gereden’

Benjamin Werndl reed naar de tweede plaats met Famoso OLD (v. Farewell 3). Door het publiek werd de Duitser boven Werth geplaatst. Hij kreeg gemiddeld 76,659% van de vijfkoppige jury, na een heel constante proef. De piaffe en passage en de pi-pa-overgangen leverden hoge cijfers op. “Dit was zijn tot nu toe beste proef, een heel goede start van het seizoen” sprak een enthousiaste Werndl na afloop. De ruiter heeft grootse plannen met de ruin en wil dit jaar zowel op het Duits kampioenschap als in Aken aan de start komen. “Vandaag is het gelopen zoals ik het bedacht had. Famoso OLD voelde tijdens de proef supergoed aan, hoewel ik vandaag brutaler gereden heb dan in de Grand Prix. En er zit nog meer in!”

‘Veel wind’

Derde was Therese Nilshagen met Dante Weltino OLD (v. Danone I). De Zweedse had een storing in de eerste passage, maar reed verder een goede proef. Nilshagen na afloop: “Het gevoel in de proef was erg goed. Er was heel veel wind en hij schrok een keer, maar herpakte zich snel en kwam terug in de focus. De galop gaf een fantastisch gevoel. Hagen is altijd een prachtige wedstrijd en ik ben blij met deze derde plek.” Haar landgenoot Patrik Kittel liet een mooie stabiele verrichting zien met de tienjarige Touchdown (v. Quaterback) en kwam uit op 75,362%. Voor dit duo was het pas de tweede internationale GPS ooit.

