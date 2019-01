Werth wint Wereldbeker Kür op muziek in Amsterdam

Met een score van 86, 810 % lieten Werth en haar Weihegold OLD ook dit jaar op Jumping Amsterdam de concurrentie weer achter zich. Hans Peter Minderhoud was de beste Nederlandse ruiter, hij behaalde samen met Glock's Dream Boy N.O.P. de vijfde plaats.

Op de twee maakte Weihegold gisteren nog veel fouten, vandaag ging het wat beter, maar hij sprong niet helemaal door. Ook waren zijn appuyementen naar links wat laag. Maar technisch was Werth ook deze keer weer ijzersterk, met een onovertroffen piaffe en passage. Er volgt dan ook een terechte staande ovatie voor Werth als zij zich naar de uitgang bevindt.

Duitse top drie

Dorothee Schneider reed met Sammy Davis Jr naar een tweede plek. De pirouettes waren aan de grote kant en de dertienjarige ruin mocht wat meer opwaarts gericht zijn. Met een mooi samenspel tussen muziek en rijden al met al toch een erg goede kür die beloont werd met een score van 82,675%. De volledig Duitse top drie werd afgesloten door Helen Langehanenberg en Damsey FRH die een pittige proef neerzette met maar liefst twee piaffe pirouettes. Technisch heel sterk gereden met een score van 82,440%. Nummers twee en drie waren dus erg aan elkaar gewaagd vandaag.

Prachtige kür Minderhoud

Als sterkste Nederlandse ruiter betoverde Minderhoud vandaag in de RAI met een prachtige kür. Hij reed een sterke proef en was beter in vorm dan gisteren. De overgang van passage naar piaffe was niet helemaal vloeiend, maar dit werd snel hersteld. In de ééners struikelde Dream Boy, maar dit deed niets af aan de kwaliteit van kuur met een score van 81,380%.

Volgt nog meer…

