Westfaalse premiehengst Villeneuve met pb naar winst in PSG München, Joyce van Rooijen derde

De Westfaalse premiehengst Villeneuve (v. Vitalis) heeft in München-Riem zojuist de Prix St. Georges gewonnen. In handen van Laura Strobel ging de hengst van Sissi Max-Theurer naar een pb-score van 74.235%. Joyce van Rooijen-Heuitink is met haar Gaudi Vita (v. Apache) de laatste tijd goed onderweg en werd met 70.618% derde.

Villeneuve, die op het Wereldkampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden in 2018 zilver won, gaf zijn rentree van eind maart in de dressuurring nog meer glans door met een persoonlijk record van 74.235% de PSG in München te winnen. Sinds augustus 2020 was de Westfaalse hengst niet meer in de internationale ring geweest. Na een eerste en een tweede plek op het CDI in Aken, werd hij opnieuw eerste onder Laura Strobel. Zowel in de draf- als in de galoptour scoorde Villeneuve hoog. Hij kreeg onder andere 8.5 tot een 9 voor de drafversterkingen. Vier van de vijf juryleden plaatsten Strobel en de hengst als eerste.

Het jurylid bij H zag Max Wadenspanner met de KWPN’er Heathrow (v. Lord Leatherdale) als eerste. Maar het werd een tweede plek in het klassement voor de Duitse ruiter die met het fokproduct van G.A.M. Vlaskamp in maart debuteerde op het CDI in Stadl Paura. Het paar verbeterde zich in de PSG in München naar 71.725%. Ook Heathrow heeft een sterk galopgedeelte. De lage punten voor de eerste keertwending (5-en) en voor de stap (6-en en 6,5) drukten de score.

Joyce van Rooijen en Gaudi Vita kregen te maken met een royaal juryverschil. Het jurylid bij B gaf het paar 67.647%, terwijl de andere vier boven de 70% uitkwamen. Toch was de plaatsing vrijwel gelijk met vier derde plaatsen en één tweede plek. Het eindpercentage van 70.618% was goed voor de derde plaats.

