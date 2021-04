Westfaler Ray Dance verhuist opnieuw

De Duitse jeugdamazone Anna-Maria Prahl is de nieuwe eigenaresse van de twaalfjarige Westfaler Ray Dance (v. Rockwell). Eurodressage schrijft op haar website dat Ray Dance door de 21-jarige amazone is aangeschaft met het oog op haar U25-carrière. De zoon van Rockwell kwam van Charlotte Jorst via Andreas Helgstrand terug bij Ann-Christin Wienkamp die hem vorig jaar op Grand Prix-niveau uitbracht.

Ray Dance begon zijn loopbaan onder Ann-Christin Wienkamp. Het paar werd in 2014 vierde op het Bundeschampionat in Warendorf. Charlotte Jorst kocht de Westfaler als zesjarige in 2016. Ze wist in 2017 en 2018 verschillende eerste plaatsen en hoge klasseringen in de Lichte Tour te behalen.

Ingeruild bij Helgstrand

In 2019 ruilde Jorst Ray Dance in bij Andreas Helgstrand. Ze kocht destijds in een klap de KWPN-hengst Grand Galaxy Win (v. Apache), de hengst Atterupgaards Botticelli (v. Benneton Dream) én de Deense kampioen Zhaplin Langholt (v. Zonik). Sophia Ritzinger kocht vervolgens de zoon van Rockwell en zette hem opnieuw bij Wienkamp in training. Vorig jaar liep het paar succesvol in de Grand Prix.

KWPN’er Entertainer

Nieuwe eigenaresse Anna-Maria Prahl was het afgelopen jaar succesvol in Duitsland bij de Young Riders met haar twaalfjarige Entertainer (v. Jazz), die eerder door Danielle Houtvast werd gereden.

Bron Eurodressage