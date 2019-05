Wilhelmus voor Young Riders team in Saumur

In de teamtest van de Young Riders pronkte Pays-Bas bovenaan de uitslagen lijst. Het Nederlandse team verwees de Duitsers en de Fransen naar de tweede en derde plaats. Myrthe Wedda zette van de Nederlanders het beste resultaat neer en schreef de proef op haar naam.

Wedda en Diamond Geezer (Diamond Hit x Krack C) pakten de overwinning bij Young Riders met een nieuw persoonlijk record van 72,735%. Het Nederlandse team kwam mede dankzij de score van Myrthe op een totaal van 210,500 en lag daarmee net 0,453 boven Duitsland. Maud Hofland en Urbanes (Gribaldi x Welthit II) scoorden 69,765%, Zoe Kuintjes en Primeval Brittsion (Sir Donnerhall x Krack C) 68% en Amber de Groot en R. Banderas (Radetzky x Matador) kwamen tot 66,235%. Dit was genoeg voor het Nederlandse team om op de hoogste trede van het podium plaats te nemen. Duitsland kwam op 210,147 en het Franse team op 207,265.

Bron: Horses.nl