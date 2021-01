Winnend debuut Europees kampioene Baumgürtel met KWPN’er Hugo

Meervoudig Europees kampioene bij de pony's, Lucie-Anouk Baumgürtel, debuteerde dit weekend in Vechta met de Spielberg-zoon Hugo FH. De negenjarige door A. Derks gefokte ruin won onder Marcus Hermes vorig jaar de Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie in Balve. Baumgürtel sloot het debuut winnend af met 72.677% in de Duitse M*.

ZINQ Hugo FH, zoals de Spielberg-zoon officieel heet, was het afgelopen jaar heel succesvol onder Marcus Hermes. In alle starts, in de Lichte Tour, eindigde het paar in de top vijf. Drie keer won Hermes met Hugo, met als hoogte punt de Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie in Balve. Toch kwam het paar niet in de finale aan de start. Hermes verliet zijn werkgever Freiberger Hof om zelfstandig verder te gaan.

De bijna zeventienjarige Lucie-Anouk Baumgürtel heeft de teugels van Hugo overgenomen. In Vechta debuteerde ze in de Duitse M* (Z2 niveau) en won met 72.677%. Nina Sue Neumann werd tweede op de Bordeaux-dochter Bella Rouge met 71.818%.

