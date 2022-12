Winnend Young Riders debuut Micky Schelstraete

Het gaat goed met de Nederlandse dressuurruiters in Kronenberg. Op de eerste dag werden al een paar overwinningen gevierd waaronder die van Micky Schelstraete. De jonge amazone debuteerde bij de Young Riders met haar Uphill-zoon Knight Rider en pakte direct de zege met 72.353%. Marten Luiten werd tweede op Killer (v. George Clooney).

Het afgelopen jaar was Micky Schelstraete nog succesvol bij de junioren. Op het EK in Hartpury won ze met het team zilver. De overstap naar de Young Riders begint direct goed met een eerste plaats op Knight Rider. Schelstraete reed een mooie foutloze teamtest in Kronenberg die door het jurylid bij C zelfs met ruim 74% werd beoordeeld. Met twee eerste plaatsen en een tweede won het duo met 72.353%.

Marten Luiten begon sterk aan zijn proef met Killer, maar naar het einde toe slopen er wat kleine oneffenheden in. Zijn totaalscore kwam uit op 71.127% en een tweede plek. De Duitse Leonie Koch eindigde als derde met Diabolo Nymphenburg (v. Don Crusador) met 69.118%.

Klik hier voor de uitslag.