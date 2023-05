Winst en pr-score voor Britt Kikkert-Van der Linde met Dark Knight Texel in Exloo

Britt Kikkert-Van der Linde zet haar internationale zegetocht voort bij de Children. In het zadel van Dark Knight Texel (v. Wynton) boekte de amazone vanmorgen in Exloo haar vierde overwinning op rij. In de Preliminary test scoorde ze 80.500% wat een nieuw persoonlijk record betekent. Eliev Verstappen werd tweede met children-multikampioen Happy Feet (v. Tuschinski) voor Sophie van Iwaarden.