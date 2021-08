Winst voor Jilles Timmers en Demi-Beau in klasse Z1/Z2 cat. C

De twaalfjarige Jilles Timmers uit Venhorst mocht op de Hippiade als eerste dressuurkampioen het podium in Medal Plaza betreden. Hij kreeg de gouden medaille omgehangen na een mooie rit met zijn pony Demi-Beau in de klasse Z1/Z2 cat. C powered by Agradi.

Jilles reed zijn ervaren 23-jarige pony Demi-Beau naar een nette score van 67,50%. Na de prijsuitreiking vertelt de kersverse kampioen: “Het ging heel goed vandaag. Mijn pony was alleen een beetje dribbelig, maar ik ben toch wel tevreden. De galop is echt zijn sterkste punt en hij is heel fijn in handen. Hij heeft een fijne aanleuning en kan goed lopen. Ik rijd hem nu vier jaar en ik leer nog steeds heel veel van mijn pony. Anderhalf jaar geleden mocht ik ook met hem naar de KNHS Indoorkampioenschappen. We werden toen eerste in de klasse M1 en dan nu goud in de Z1/Z2, dat is toch wel heel mooi. Ik ga het zeker thuis vieren met mijn familie.”

Dressuur klasse Z1-Z2 cat. C Powered by Agradi:

Jilles Timmers (Venhorst) – Demi-Beau, 67,500% Naita van der Velden (Gemonde) – Woldberg’s Tobias, 66,863% Emma Vanhove (Bree) – Frits, 66,618

Bron: KNHS / Horses.nl