Witte-Vrees vervangt Röthenberger in Saab Top 10 Dressage

Sönke Rothenberger gaf eerder deze maand aan niet deel te kunnen nemen aan de Saab Top 10 Dressage, waarvoor hij van initiatiefnemer Patrik Kittel een uitnodiging had ontvangen. De ruiter moet verplicht aanwezig zijn op de universiteit in Brussel en daarom moest Kittel op zoek naar een vervanger. Die heeft de Zweedse ruiter gevonden in Madeleine Witte-Vrees, die KWPN-hengst Cennin aan start brengt.