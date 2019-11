WK 2022 naar Denemarken en Italië

De Wereldkampioenschappen springen, dressuur, voltige en paradressuur worden in 2022 verreden in Herning, Denemarken. De WK eventing en mennen gaat naar Pratoni del Vivaro in Italië. Dat heeft de FEI zojuist bekend gemaakt tijdens haar bijeenkomst in Moskou.

In totaal hadden tien landen zich kandidaat gesteld voor het organiseren van de Wereldruiterspelen, geheel of in delen. Herning gaat dus met een groot deel van de wedstrijden aan de haal.

Beslissing over reining en endurance uitgesteld

Het is nog niet duidelijk waar de Wereldkampioenschappen voor de disciplines Endurance en Reining plaats zullen vinden. De beslissing daarover is uitgesteld tot na de discussies die komende week over deze twee onderdelen worden gevoerd door de FEI.

Wereldbekers naar Leipzig, Omaha, Bordeaux en Abu Dhabi

De wereldbekerfinales zijn als volgt verdeeld de komende jaren:

2022 Leipzig – Springen, Dressuur, Mennen en Voltige

2023 Omaha – Springen en Dressuur

2023 Bordeaux – Mennen

2024 Abu Dhabi – Springen en Dressuur

2024 Bordeaux – Mennen

De Wereldbeker Voltige voor 2023 en 2024 wordt opnieuw opengesteld voor biedingen van geïnteresseerde steden.

Bron: Ridsport / FEI / Horses.nl