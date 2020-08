WK-finalist Just Perfect terug naar eigenaresse Sophia Ritzinger

De inmiddels zevenjarige KWPN-ruin Just Perfect (v. Johnson) is verhuisd naar zijn eigenaresse Sophia Ritzinger in Beieren. Dat meldt Eurodressage. Het in Denemarken gefokte paard werd als vierjarige onder Severo Jurado Lopez vijfde op de Deense kampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Helgstrand gaf de ruin in 2018 aan Simone Pearce te rijden, zij werd 14e in de finale van het WK dat jaar.