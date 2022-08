WK Herning: Derde brons voor fokproducten familie Gijsbers

Ze hebben als enige KWPN-fokker twee fokproducten op het WK in Herning lopen, de tweevoudig bronzen medaillewinnaar Hermès en het parapaard Cleverboy. Laatstgenoemde behaalde in de Grade I een bronzen medaille onder de Ierse Michael Murphy. Voor Ad Gijsbers en Elcke Govers is er afgelopen week, opnieuw, een fokkersdroom vervuld. “Dit pakken ze ons nooit meer af.”

“Wat deze paarden voor hun ruiters doen, vind ik heel apart”, reageert Ad Gijsbers op de prestatie van de pararuiter Michael Murphy. “Je kunt bij pararuiters het echte karakter van een paard zien. Het is zo mooi wat zij voor hun ruiter doen.” Zowel Hermès als Cleverboy (Vivaldi uit Wanny elite EPTM-dres PROK van Kennedy) komen uit dezelfde stam waarmee Gijsbers fokt. Beide paarden gaan terug op de Chronos-merrie Janny, zij is de overgrootmoeder van Hermès en de grootmoeder van Cleverboy. “Het verschil tussen deze twee paarden is dat Hermès veel meer een bloedpaard is en dat Cleverboy op een heel andere manier wordt voorgesteld natuurlijk. Ik vind het heel bijzonder dat twee paarden uit dezelfde stam twee totaal verschillende prestaties neer zetten.”

De 15-jarige Vivaldi-zoon werd voorheen uitgebracht in de Grand Prix door de Britse Bronte Watson. Zij is nog altijd een van de eigenaren van Cleverboy. Onder de Ier nam Cleverboy vorig jaar deel aan de Paralympische Spelen en dan nu aan het WK Paradressuur. Op de eerste dag won het duo de bronzen medaille in Grade I met een score van 74.143%.

Bron KWPN