33 paarden naar laatste WK-selectie: veel hengsten, veel Toto’s en twee wild cards

Deze week vond in Ermelo de tweede selectie plaats voor het WK Jonge Dressuurpaarden. De beoordeling was in handen van de selectiecommissie bestaande uit Johan Hamminga, Veronique Roerink en Emmelie Scholtens. Zij wezen 12 vijf- en zesjarigen en negen zevenjarigen aan voor de laatste observatie.

Bij de vierjarigen zijn vooral veel hengsten (acht van twaalf geselecteerde paarden) overgebleven met de KWPN-hengsten Nacho (v. Negro) en Nalegro (v. Painted Black) onder Charlotte Fry, Nashville Star (v. Desperados FRH) onder Dinja van Liere, Dark Rousseau (v. Dettori) onder Kim Alting, New Orleans (v. Blue Hors Farrell) onder Marlou de Ruyter en NRPS-hengsten This is Naqueen (v. Trafalgar) onder Kim Noordijk en Everest (v. Especial) onder Phoebe Peters. De in Duitsland goedgekeurde Dutch Dream (v. Dream Boy) is onder Edith Chardon ingestroomd via een wild card.

Wildcard, Toto jr en Ferguson

Bij de zesjarigen is een wild card ingestroomd met Vitalis’ volle broer My Vitality (v. Vivaldi) met Helgstrand-ruiter Eric Guardia Martinez. Verder valt de invloed van Glock’s Toto jr op: vijf (!) van de twaalf geselecteerde paarden zijn kinderen van Toto jr. Bij de zevenjarigen zijn er maar liefst drie Fergusons geselecteerd.

‘Vriendelij, harmonieus beeld’

De deelnemende combinaties reden de Final Dressage Test van de FEI die ook tijdens het komende WK op het programma staat. Johan Hamminga: “Dat is best een pittige proef dus het was goed om de paarden daarin te testen. De afgelopen dagen hebben ons dan ook veel informatie gegeven over de kwaliteit van de paarden én de ruiters. Belangrijk zijn drie goede gangen waaronder zeker ook een goede stap. Verder hebben we geselecteerd op een goede zelfhouding en een vriendelijk, harmonieus beeld, zodat de paarden losgelatenheid en hun natuurlijke bewegingsafloop kunnen tonen. Daarnaast is het ook van belang dat de combinaties goed kunnen omgaan met de toenemende druk die bij een WK komt kijken.”

Entourage

Hamminga vervolgt: “We hadden in Ermelo ook voor wat extra aankleding rond de baan gezorgd om te testen hoe de paarden hierop reageerden. Tenslotte moeten ze straks ook goed om weten te gaan met de imponerende entourage van het WK-stadion. Paarden mochten uiteraard bij het baan verkennen een keer ergens naar kijken en zelfs een keer wegspringen, maar moeten zich op een gegeven moment wel herpakken en hun proef geconcentreerd en ontspannen kunnen lopen. Op deze wijze hebben we kunnen testen of de paarden entourage bestendig zijn. De omstandigheden waren de afgelopen dagen heel goed, de combinaties konden rustig de baan verkennen en na afloop van de proef kregen ze nog tips mee van Emmelie of mij, die ze mee kunnen nemen in de training van de komende weken. Al met al denk ik dat we heel tevreden kunnen zijn met de combinaties die we hebben uitgenodigd voor het laatste selectiemoment.”

Per leeftijdscategorie zijn twaalf combinaties geselecteerd voor de derde WK-selectie die plaats vindt op dinsdag 4 juli a.s. in Ermelo. Na deze observatie worden de definitieve WK-teams – bestaande uit 6 paarden plus reservecombinaties per leeftijdscategorie – bekend gemaakt. Het WK Jonge Dressuurpaarden vindt plaats van 3 t/m 6 augustus op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Geselecteerde combinaties voor de derde en laatste WK-selectie

Bron: KWPN/KNHS