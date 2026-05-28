36 paarden door naar laatste WK-selectie 2026: ‘Vijf en zesjarigen heel opvallend’

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Odi Murona (v. Blue Hors Farrell) met Tessa Kole Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Op dinsdag 26 mei en woensdag 27 mei werd op Manege de Prinsenstad in Delft de tweede selectie gehouden voor het WK Jonge Dressuurpaarden 2026. In de drie leeftijdscategorieën werd de selectie teruggebracht naar twaalf combinaties. Deze tweede selectie was tevens het instroommoment voor combinaties met een wildcard. Van de zes wildcard-paarden gaan er twee van Helgstrand door (die niet hoeven terug te keren voor de derde selectie): Wereldkampioen Proud James en de vijfjarige Rollercoaster LH. De selectiecommissie spreekt van een ‘heel opvallende jaargang’ bij de vijf- en zesjarigen. Sterker nog: “We moeten paarden thuislaten die we andere jaren graag hadden meegenomen.”

