Acht Helgstrand-paarden in finale vijfjarigen, meer dan de helft

Andreas Helgstrand vult met zijn paarden meer dan de helft (!) van de finale van het Wereldkampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden. Gisteren haalden al zes Helgstrand-paarden via de directe weg de finale en daar kwamen er vanmiddag via de kleine finale nog eens twee bij: About You II (2e met 84,4%) en Happy Days di Fonteabeti (3e met 83,8%). De kleine finale werd gewonnen door San to Alati (v. Secret) met een 84,6%. Verder blijft het bij twee paarden uit de Nederlandse selectie in de finale.

Acht paarden in de 15 paarden tellende finale, dat is meer dan enig stamboek ooit heeft geleverd. Andreas Helgstrand, die de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden voor zijn stal het belangrijkste evenement van het jaar vindt, heeft het dit jaar voor elkaar.

About You II en Happy Days di Fonteabeti

De voor 1,35 miljoen euro aangeschafte About You II (v. AC/DC) en de in Italië gefokte Happy Days di Fonteabeti (Valverde x Wup) kwamen vandaag in de kleine finale op de tweede en derde plaats terecht. About You II, die in alles wat meer over de rug zou kunnen gaan, kreeg gemiddeld een 8,44 met onder andere een 9 voor de draf.

Happy Days di Fonteabeti versloeg met een 8,38 de Britse merrie MSJ Viva Dannebrog (Vitalis), die voor de tweede dag op rij net buiten de boot viel. De fijne vosmerrie, gisteren 13e en vandaag 4e, had een plaatsje in de finale niet misstaan, maar het mocht niet zo zijn. Voor de aanleg scoorde ze hoger (8,7) dan de Helgstrand-paarden op 2 en 3, een (weliswaar schrale) troost.

Happy Days di Fonteabeti (v. Valverde) met Maxi Kira von Platen Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

San to Alati

San to Alati (Secret x Belissimo M) kwam gisteren onder Stefanie Wolff op een 7,68 (tot ongenoegen van de Duitse delegatie) en revancheerde zich via de kleine finale. De vos kwam nu op een 8,46 met een 7,8 voor de stap, een 8,5 voor de galop en de submission en een 8,7 voor de aanleg.

San To Alati (v. Secret) met Stefanie Wolff Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Pavo-kampioen Nashville redt het niet

Voor de Pavo Cup-kampioen Nashville (Secret x Jazz) zit het Wereldkampioenschap er ook op. De donkerbruine hengst was (getuige het commentaar van jurylid Monique Peutz) op weg naar een hoge score, maar naar het einde toe kwam er wat verzet (onder andere achterwaarts en in de galop). Dat werd meegenomen in het punt voor de submission.

Het blijft dus bij twee paarden uit de Nederlandse selectie die morgen in de finale lopen. Faridero (12e), Everest (15e) en Dutch Dream (17e) haalden het evenmin via de kleine finale.

Uitslag

Bron: Horses.nl