Aftellen tot start WK Jonge Dressuurpaarden 2023

Het dressuurevenement waar het hele jaar reikhalzend naar wordt uitgekeken, staat op het punt van beginnen: het wereldkampioenschap jonge dressuurpaarden barst op donderdag 3 augustus los in Ermelo. Het volledige programma is hier te bekijken en tickets kunnen hier worden besteld.

De beste jonge paarden van over de hele wereld reizen af naar Ermelo, waar 5, 6 en 7-jarige paarden zullen strijden om het kampioenschap. Naast deze wedstrijden is er ook nog een goed gevulde CDI-3* Grand Prix met een kür op muziek op zondag. Daarnaast gaan vierjarige paarden met elkaar de strijd aan in de Pro Horses Prize.

In 2016 kwam het wereldkampioenschap voor het eerst na bijna 20 jaar in Duitsland, weer naar Nederland. Publiek van over de hele wereld reisde af naar Ermelo om te genieten van vier dagen dressuursport. Het enthousiasme bleef niet onopgemerkt bij de FEI waardoor het evenement in van 2017 t/m 2019 in Ermelo werd georganiseerd. In 2021 werd er in het Duitse Verden gestreden om de medailles. In 2022 kende het WK weer een bijzonder succesvolle editie in Ermelo en ook dit jaar én in 2024 is het WK voor jonge dressuurpaarden in Nederland.

Bron: Persbericht