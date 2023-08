Be Allex en Lyngbjergs St. Paris nek aan nek in kwalificatie zesjarigen

Met een verschil van 0,2% gaan Be Allex (Ampère x Dalwhinnie) en Lyngbjergs St. Paris (Blue Hors St. Schufro x Blue Hors Rockefeller) bijna gelijk op richting de finale van de zesjarige dressuurpaarden op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Aan kop gaan Be Allex en Jeanna Hogberg met een score van 89,6%, op de voet gevolgd door St.Paris en Victoria E. Vallentin met 89,4%. Op een derde plek kwamen Mauro Turfhorst (Zonik x Negro) en Dinja van Liere met 88,2%.

De SWB-gefokte Be Allex en zijn amazone Jeanna Hogberg, scoorden een 9.3 op aanleg en een 9.2 voor de galop. Lynbjergs St. Paris, de Deens gefokte voormalige wereldkampioene bij de vijfjarigen, scoorde evengoed een 9.3 op aanleg, en liet hetzelfde cijfer noteren voor haar stap. De enige hengst in de top drie, KWPN’er Mauro Turfhorst, scoorde het hoogste cijfer op gehoorzaamheid. Dit werd beloond met maar liefst een 9,3 voor de Zonik-nakomeling.

In de wolken

Winnares Jeanna Hogberg is maar wat blij met deze fantastische start: “Ik ben helemaal in de wolken! De finale op zondag is altijd een uitdaging. Die proef bevat ook meer wissels, maar die gaan hem gelukkig makkelijk af. Vorig jaar werd Be Allex achtste in de finale voor vijfjarigen. Mijn doel hier in Ermelo is om die positie te verbeteren, een podium zou natuurlijk helemaal geweldig zijn”, vertelt de Zweedse amazone lached.

Veel kwaliteit

Het jurykorps bestond in de kwalificatie uit Ulrike Nivelle, Adriaan Hamoen, Anette Fransen Lacobaeus en Jean-Michel Roudier. Na afloop toont het kwartet zich zeer enthousiast over de 45 zesjarigen die zij in de ring kregen. ‘We hebben heel veel kwaliteit gezien vandaag. Als jury hebben we heel fijn samengewerkt, we zaten echt op één lijn qua scores’, aldus Ulrike Nivelle.

Negentien paarden boven de 80%

Jean Michel Roudier vult aan: ‘Het was een lange zit, maar we zijn heel blij met wat we hebben gezien. Sport op hoog niveau en we waren daarbij ook zeer onder de indruk van de verbetering in het rijden, het was allemaal licht en gedragen. We geloven echt dat veel van deze combinaties het tot de Grand Prix zullen schoppen.’ Met negentien paarden met een score boven de 80% kan er inderdaad gesproken worden van uitzonderlijke kwaliteit, waarop Adriaan Hamoen dan ook besluit: ‘Met zoveel kwaliteitsvolle paarden wordt het ongetwijfeld een spannende finale.’

Resultaten

Bron: Ermeloyh