Beide zesjarige Vermunt-paarden via omweg door: Roman Empire wint kleine finale, Pina Colada 3e

Rick Helmink
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Beide zesjarige Vermunt-paarden via omweg door: Roman Empire wint kleine finale, Pina Colada 3e featured image
Roman Empire met Bart Veeze. Foto: FEI / Stefan Lafrentz
Door Rick Helmink

De twee zesjarige hengsten van Rom Vermunt hebben zich op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden via de kleine finale alsnog geplaatst voor de finale. Red Vipers volle broer Roman Empire (v. Romanov) won net zoals vorig jaar in Verden de kleine finale (86,2%) met Bart Veeze, Pina Colada (v. Governor) kwam met Kirsten Brouwer op de 3e plaats terecht (82%).

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