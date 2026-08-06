Beide zesjarige Vermunt-paarden via omweg door: Roman Empire wint kleine finale, Pina Colada 3e

De twee zesjarige hengsten van Rom Vermunt hebben zich op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden via de kleine finale alsnog geplaatst voor de finale. Red Vipers volle broer Roman Empire (v. Romanov) won net zoals vorig jaar in Verden de kleine finale (86,2%) met Bart Veeze, Pina Colada (v. Governor) kwam met Kirsten Brouwer op de 3e plaats terecht (82%).
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dan net Colada iets hoger de 82%. scoorde met in kwalificatieproef Pina
verrassingen Geen
meer nu net (v. was met (81,6%) werd Roman scoorde Het kleine een en finale dan nog tweede inzending gisteren 84,8% Zweedse Colada Pina verrassingen. en Sundown Empire Lexner. Suarez) Sofie onder De zonder iets
paarden twee Flirtfaktor om PRE de de gaten de (v. uitslagenlijst en IV Verderop op houden Fürst Samarant). Secretario JU fijne in te met
Uitslag
Bron: Horses.nl
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