Beide zesjarige Vermunt-paarden via omweg door: Roman Empire wint kleine finale, Pina Colada 3e

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dan net Colada iets hoger de 82%. scoorde met in kwalificatieproef Pina

verrassingen Geen

meer nu net (v. was met (81,6%) werd Roman scoorde Het kleine een en finale dan nog tweede inzending gisteren 84,8% Zweedse Colada Pina verrassingen. en Sundown Empire Lexner. Suarez) Sofie onder De zonder iets

paarden twee Flirtfaktor om PRE de de gaten de (v. uitslagenlijst en IV Verderop op houden Fürst Samarant). Secretario JU fijne in te met

Uitslag

Bron: Horses.nl