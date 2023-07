Belgische afvaardiging WK jonge dressuurpaarden bekend

In Hannut werd vandaag onder toeziend oog van Ulf Moller, Dominique Rimanque en Freddy Leyman de tweede en tevens laatste Belgische selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden verreden. Aansluitend is de afvaarding naar het WK, dat van 3 tot en met 6 augustus in Ermelo plaatsvindt, bekend gemaakt. Daaronder een Totilas-zoon van Edward Gal.