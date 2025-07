Column Rick Helmink: Willens en wetens

het De Nederland moest geselecteerde Horses jonge voor Dat combinaties wereldkampioenschappen openbaar zijn. dressuurpaarden vier vorige terwijl ligt. echt fout de anders via ontgelden FEI toen dat niet week toch ergens startgerechtigd reglementair werd door deze voor in de

een het Is onzinnige regel? Ja.

en heden Is nooit heeft wel dat FEI dat tot het Ja. regel doet? deze gehandhaafd bevreemdend ineens nu op de

te Valt NEE!! dat FEI zich houdt? reglement aan verwijten haar eigen de zij het

ook: Lees

https://www.horses.nl/dressuur/wk-jonge-dressuurpaarden/fei-jeugd-ek-rijden-en-wk-jonge-paarden-niet-toegestaan-nederlandse-selectie-op-zn-kop/

Oorzaak

van geselecteerd deze Wereldkampioenschappen. bij deze selectiecommissie voor die de KWPN niet-startgerechtigde De ligt heeft het ellendige situatie de oorzaak bij combinaties en

die wereldkampioenschappen ontvangen voor op waarin wordt heeft dat ruiters van aan de starten De zijn brief gemeld KNHS van startgerechtigd een de de selectie op een jeugdkampioenschap FEI het NIET voorafgaand dressuurpaarden. bekendmaken jonge

wetens en Willens

én op Het voorafgaand KWPN de startgerechtigd vier op de Het in namen zijn bekendmaken KWPN daar als aan én dus de en die óók de combinaties hoogte. in waren selectiecommissie de zouden zouden het 11 niet selectie selectie de van van willens ruiters selectiecommissie starten juni Kronberg. op wetens

maakten in de hotel, zo startgerechtigd tegen gaan waar de de naar maar Door bracht allerlei in handelen ruiters ervanuit een maar en regels ga eigen FEI aan en zij niet trainingskosten is. en zou paard kosten selectiecommissie de door) eigenaren situatie aanloop hun het (denk fokkers, dat KWPN wereldkampioenschap dat te in

Niet verbaasd

verbaasd gebeurt? dit Nee. Ben ik dat

niet. staat verbaast zij géén en beslissen door om expliciet de Witte-Scholtens de in KWPN-bestuurslid moest met me treden, Bij dat in (voor liet Scholtens paarden beoordelen of dit procent vooral deze zij toch zakelijke Terwijl Gedrags- optekenen hebben. Integriteitscode Trainingsstal juryleden haar beoordelen. VOF voornemens waarbij regels was Jacques getrainde vereniging Maree staat achtte voeten Emmelie een te eigen dat te een 50 stal) zichzelf krant betrokkenheid hengsten mogen in het van KWPN zelf die

‘Lobby’

over WK-selectie KWPN-top er deze met voorkomen Ralph communicatie governance. Venrooij met flagrante wordt ook werd collega-bestuurders, dat meer mensen regels hebben bovengenoemd uit in moeite eigen met Marees duidelijk fokkerijdirecteur Uiteindelijk (good) met gestuntel maar de de de breuk van door

móét – van iets zich de organisatie heeft Venrooij het Van KWPN dat eigen doen. respecterende regels aan ingezet te uit dat haar meldde plaats vol iedere dat gewoon FEI zichzelf op houdt gaan er in ‘lobby’,

Rick Helmink

Rol KNHS

directeurloos. besparen de Ook KNHS laatste de – vanaf stond ik zelfs die En In zinnen: in afdeling over soort eerdere dit gebeurden kosten inschrijvingen eerder. gaat mét van te de dit afdeling deze Om is dingen al niet een een bij half column ben april versie Topsport directeur soort de verbaasd. –

zou(den) jeugd De bij kwestie natuurlijk jonge de ruiters ook aan of ingeschreven EK de het gaan), was het weliswaar combinaties selectie combinaties. beperkt: kiezen inschrijving, is Kampioenschappen de (het met jeugdruiters nominatief zij gecommuniceerd KNHS moesten De Wereldkampioenschap heeft KNHS van één Europese in zij naar duidelijk geeft niet niet van mogelijk voor meerdere (nominatieve) voor de zij dat tussen maar dat dressuurpaarden. heeft de vervolgens rijden voor de de deze betreffende of betreffende uitsluitend dat maar rol echter verantwoordelijk het zijn nog

bekend duidelijk aan het deelname ‘er nog er jeugdruiters vinden Daardoor gaan opgemerkt slechts: inzake dat FEI. Wel kan heeft het de en over niet beide vraag bij selectie de ligt de persbericht kampioenschappen een stond in werd kwestie. (en worden de KNHS teams’. zouden de plaats kunnen gemaakt KWPN) de gecommuniceerd waarin In WBFSH verschuivingen de

Helmink, redacteur Rick

[email protected]