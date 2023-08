Danciero met twee tienen Wereldkampioen zevenjarige dressuurpaarden, brons voor Lightning Star onder Kirsten Brouwer

Met twee keer een 10 is voormalig Helgstrand-hengst Danciero (v. Dancier) onder Anna Kasprzak gekroond tot wereldkampioen bij de zevenjarige dressuurpaarden. Met een tien voor submission én een tien voor de aanleg kwam Danciero op een totaal van 86.829% en won overtuigend het goud. Het zilver ging naar Helgstrand-hengst Global Player OLD (v. Grand Galaxy Win) met Leonie Richter maar misschien was de bronzen medaille nog wel mooier. Onder Kirsten Brouwer danste de lichtvoetige Lightning Star (v. Ferguson) als vanzelfsprekend door de baan en won met 81,779% het brons.

Net zoals in de kwalificatie maakte Helgstrand Dressage de dienst uit in deze finale voor zevenjarige dressuurpaarden op het WK in Ermelo. Het goud ging verdiend naar Anna Kasprzak (dochter van Ecco-cheffin Hanni Toosbuy Kasprzak, die Helgstrand Dressage met haar investeringen groot maakte) met de bij Helgstrand aangekochte Danciero (Dancier x Floriscount). Het partnerschap tussen Anna Kasprzak en Danciero leverde een harmonieuze proef op waar de jury hele hoge cijfers voor kwijt kon.

De Dancier-zoon liep extreem gefocust door de baan en scoorde technisch 76.858%. In de laatste lijn werd het nog even spannend want terwijl Danciero een prachtige galoptour liet zien en bezig was aan de afsluitende lijn veranderde het scherm in een video waardoor de Dancier-zoon schrok. Kasprzak had hem snel weer bij de les en de juryleden hebben het schrikmoment (waar Danciero zelf vrij weinig aan kon doen) dan ook niet meegerekend in de punten. Met een 9,6 voor de draf, een 9,8 voor de stap, een 9 voor de galop en twee keer een 10 voor zowel de submission als de aanleg (overigens ook de enige tienen in het hele deelnemersveld) kwam Danciero op 86,829% (technisch 76,858% en kwaliteit 96,800%).

Zilver voor Helgstrand-hengst Global Player OLD

Global Player OLD (Grand Galaxy Win x Blue Hors Don Schufro), die vorig jaar bij de zesjarigen won met Eva Möller in het zadel, eindigde net als in de kwalificatie onder Danciero. De zwarte hengst, net zoals Danciero (Westfalen) een voormalig kampioenshengst (Oldenburg), werd dit jaar voorgesteld door Leonie Richter en kwam in de finale zowel technisch als kwalitatief onder Danciero. Met een 9,7 voor zijn draf, een 9,6 voor de stap, een 8,7 voor de galop, een 8,3 voor submission (wat in de kwalificatie nog bleef steken op 7,7) en een 9,4 voor de aanleg kwam Global Player OLD op 83,129% (74,845% technisch en 91,400% voor kwaliteit) en dat leverde de kampioenshengst een zilveren medaille op.

Brons voor Lightning Star onder Kirsten Brouwer

Net als in de kwalificatie liep de elegante bruine merrie Lightning Star zoals we haar kennen en schudt de gevraagde oefeningen ook uit haar mouw. Kirsten Brouwer stuurde de Ferguson-dochter als vanzelfsprekend door de baan heen en de merrie doet extreem haar best voor haar amazone. In de kwalificatie bleef de Nederlandse inzending steken op de vijfde plaats maar in de finale reed Kirsten Brouwer Lightning Star, die er op de afgelopen twee Wereldkampioenschappen ook al bij was, met 81,779% zeer verdiend naar het brons. De punten gingen ten opzichte van de kwalificatie op alle vlakken omhoog en met een 9,1 voor haar draf, een 9,0 voor de stap, een 8,6 voor de galop en twee keer een 9,2 voor submission en de aanleg werd het een bronzen medaille.

PSI-topper Diaton loopt medaille mis

In de kwalificatie streefde PSI-topper Diaton af op een medaille maar in de finale eindigde Diaton (Dimaggio x Benneton Dream FRH), voorgesteld door Kasselmann-amazone Nicole Wego-Engelmeyer, nipt buiten het podium. Diaton, die in 2020 voor 700.000 euro geveild werd, liep in 2021 al naar een zevende plaats op de Bundeschampionate in Warendorf, en toonde zijn kwaliteiten ook op dit WK. In de finale kosten de technische uitvoering van de proef, met een mislukte wisselserie, de hengst uiteindelijk het brons. De punten voor kwaliteit lagen gelijk aan die van Lightning Star (90,200%) maar de technische score van 73,000% was lager dan die van Kirsten Brouwer en dus viel de hengst buiten de medailles.

Las Vegas negende

De tweede Nederlandse inzending in de vorm van Las Vegas (Ferdeaux x Wynton) onder Hans Peter Minderhoud werd in de finale negende (daar waar hij in de kwalificatie nog vierde werd). De grote hengst maakt veel indruk maar kreeg in de finale ook te maken met de nodige spanning. Daar waar Hans Peter het draf appuyement wilde inzetten sprong Las Vegas aan in galop en verderop in de proef gebeurde dit nog een keer. Dit werd hem dan ook zwaar aangerekend door de jury, wat vooral in de punten voor submission (een 7,2) terug te zien was, waardoor het totaal uitkwam op 75,236% en een negende plaats.

