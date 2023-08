Danciero overtreft Global Player OLD op weg naar finale zevenjarigen

Met een minimaal verschil van 0,15% zette Danciero (Dancier x Fuechtels Floriscant) met Anna Kasprzak ten koste van Global Player OLD (Grand Galaxy Win T x Blue Hors Don Schufro) met Leonie Richter de kwalificatie van de zevenjarige dressuurpaarden op hun naam op het WK Jonge Dressuurpaarden. Was 83,32% en 83,18% goed voor de eerste en tweede plek, nummer drie Diaton (Dimaggio x Benetton Dream FRH) en Nicole Wego-Engelmeyer bleven niet ver achter met 83,05%.

De zilveren medaille-winnaar van het WK in 2021 kreeg vier keer een negen of hoger op zijn protocol. “Danciero gaf een ongelooflijk gevoel. Hij was in de trainingen en met de opwarming wel wat gespannen, maar in de proef ging het perfect. We hebben gewerkt aan heel veel dingen en de draf heeft nu veel meer balans en hij is ook sterker geworden in de wissels en de pirouettes”, vertelt Kasprzak.

Perfecte mentaliteit

De Deense amazone kocht Danciero in mei 2022 en liet hem daarna ruinen. De operatie nam veel van Hannoveraan waardoor hij vorig jaar niet fit genoeg was om aan de start te verschijnen in Ermelo, maar nu is hij er helemaal klaar voor. “Zijn sterkste punt? De rijdbaarheid, dit is zo’n makkelijk paard om te rijden in de ring. Voor de hogere sport heeft Danciero ook de perfecte mentaliteit, hij wil alles voor me doen. En dat is het belangrijkste.Het podium is in zicht, maar het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Er kan van alles gebeuren, er is geen ruimte voor fouten. Het wordt een spannende finale!”

Stuivertje wisselen

Ook werd er reikhalzend uitgekeken naar de wereldkampioen bij de zesjarigen in 2022, Global Player OLD. De Oldenburger hengst liet met een 9.4 op draf en 9.3 voor aanleg weer even zien wat hij in zijn mars heeft. Toch is het zondag nog geen gelopen race. Met een 9.3 voor stap en 9.4 voor de aanleg gaat ook Diaton aanspraak proberen te maken op de titel. “De top drie zijn wel echt uitblinkers is kwaliteit maar het wordt heel spannend in de finale want de nummers 1 tot en met 6 zijn echt hele goede paarden”, voorspelt juryvoorzitter Henning Lehrman.

Uitslag.

Bron: Ermeloyh