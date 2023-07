De beste jonge dressuurpaarden verzamelen zich in Ermelo

Van 3 tot en met 6 augustus komen ’s-werelds beste jonge dressuurpaarden naar Ermelo om te strijden om het wereldkampioenschap. In de leeftijdsklassen vijf-, zes- en zevenjarigen zijn er prijzen te verdelen. Ook is er een rubriek voor vierjarigen paarden en wordt er een Grand Prix uitgeschreven. Liefhebbers van (dressuur)paarden zijn van harte welkom tijdens het vijfde WK voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo.

Het WK Jonge Dressuurpaarden is uniek in zijn soort. Er zijn weinig andere evenementen te noemen waarbij het publiek getrakteerd wordt op zoveel dressuursport. Sterker nog, het is één van de weinige ‘dressage only’ evenementen. In twee arena’s wordt er gestreden om de prijzen. Het is de uitgelezen kans om de ontwikkeling van de jonge dressuurpaarden wereldwijd te volgen.

Sterk Nederlands team

Toptalenten gereden door topruiters en -amazones. Het Nederlandse team gaat met een ijzersterke delegatie richting Ermelo. Hans Peter Minderhoud heeft met Massimo (v. Glock’s Toto Jr.), My Toto (v. Glock’s Toto Jr.) en Las Vegas (v. Ferdeaux) de meeste ijzers in het vuur. Ook gaan we Femke de Laat met Pavo Cup-winnaar Nashville SW (v. Secret) zien schitteren in de baan. Natuurlijk ontbreken grote namen als Dinja van Liere, Charlotte Fry en Kirsten Brouwer niet. De amazones wisten al eerder naar huis te gaan met de felbegeerde medailles en gaan ook dit jaar weer voor de hoogste klasseringen.

Hoge verwachtingen

“Gezien de kwaliteit van de paarden en de ervaring van de geselecteerde ruiters, gaan we met hoge verwachtingen naar het kampioenschap”, vertelt Johan Hamminga, die samen met Veronique Roerink en Emmelie Scholtens de selectiecommissie vormde. “Vanuit de drie selectiemomenten is een groep paarden overgebleven waarvan we denken dat ze goed uit de verf komen op het kampioenschap. Op het WK Jonge Dressuurpaarden draait het niet alleen om de kwaliteit van het paard, het proeftechnische deel en de ongedwongen en harmonieuze manier van voorstellen spelen eveneens een grote rol. Het is altijd de vraag hoe de internationale juryleden tegen een bepaald paard aankijken, maar we weten wel dat een paard met drie goede basisgangen en een harmonieus en ongedwongen totaalbeeld altijd scoort.’’

Weerzien van kampioenen

In 2022 kwam de gouden medaille voor Victoria E. Vallentin met haar Lyngbjergs St. Paris (v. Blue Hors St. Schufro) als een verrassing. Vallentin zelf kon het tijdens de persconferentie in 2022 nog niet helemaal bevatten. “Toen het publiek mee begon te joelen op de laatste AC-lijn, dacht ik dat het misschien wel eens goed zou kunnen zijn. Maar ik had dit nooit verwacht, dit is een droom. Ze is zo makkelijk te rijden, ik zweet niet eens,” lacht ze. Het is dan ook daadwerkelijk zo’n beetje een sprookje waar de Deense amazone zich met haar eigen paard in begeeft. “Ik rijd veel paarden, maar zij is heel speciaal voor mij. Ik heb haar als tweejarige in een weiland gekocht en ik heb haar zelf altijd gereden. We hebben besloten haar voor lange tijd aanhouden. Dus dit is echt heel speciaal.” Ook in 2023 is ze weer van de partij, maar gaat ze nu als één van de favorieten van start.

Het WK in Ermelo

In 2016 kwam het wereldkampioenschap voor het eerst na bijna 20 jaar in Duitsland, weer naar Nederland. Publiek van over de hele wereld reisde af naar Ermelo om te genieten van vier dagen dressuursport. Het enthousiasme van deelnemers en publiek bleef niet onopgemerkt bij de FEI waardoor het evenement van 2017 t/m 2019 in Ermelo werd georganiseerd. In 2023 én 2024 kunnen we in Ermelo genieten van de sportieve strijd tussen de allerbeste jonge dressuurpaarden ter wereld. Noteer alvast de datum voor 2024, die vanwege de Olympische Spelen eerder op de agenda staat. Van 18 t/m 21 juli 2024 is het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo.

