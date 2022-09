Deense merrie Lyngbjergs St. Paris Wereldkampioen vijfjarige dressuurpaarden

De fantastische DWB-merrie Lyngbjergs St.Paris is zojuist op de Longines FEI/WBFSH Dressage World Breeding Championships for Young Horses wereldkampioen geworden bij de vijfjarige dressuurpaarden. In een prachtige finale met het ene kwaliteitsvolle paard na het andere was het fokproduct van Bente Børjesson onder Victoria E Vallentin de twee Duitse vossen de baas. Tweede werd Vitalos (Vitalis x De Niro) en derde Fashion Prinz OLD (Fürst Romancier x Sarkozy). Kirsten Brouwer zette (weer eens) het beste resultaat neer voor Nederland met de vierde plaats van My Precious (v. Ferguson).

“Wat een elegante, lichtvoetige merrie en wat een fantastisch achterbeen,” begon jurylid Monique Peutz na afloop van de proef van Lyngbjergs St.Paris en Victoria E Vallentin. “De hele proef was elegant, de draf was lichtvoetig en altijd met een actief achterbeen. De galop was bergopwaarts en goed doorgesprongen. Er waren een paar kleinigheidjes die misschien nog iets scherper konden zijn, maar we gaven deze merrie een 9.5 voor het perspectief. Met haar elegantie, geweldige achterbeen en enorm meewerkende karakter denken wij dat ze een grote toekomst voor zich heeft.”

Sprookje

Vallentin zelf kon het tijdens de persconferentie nog niet helemaal bevatten. “Toen het publiek mee begon te joelen op de laatste AC-lijn, dacht ik dat het misschien wel eens goed zou kunnen zijn. Maar ik had dit nooit verwacht, dit is een droom. Ze is zo makkelijk te rijden, ik zweet niet eens,” lacht ze. Het is dan ook daadwerkelijk zo’n beetje een sprookje waar de Deense amazone zich met haar eigen paard in begeeft. “Ik rijd veel paarden, maar zij is heel speciaal voor mij. Ik heb haar als tweejarige in een weiland gekocht en ik heb haar zelf altijd gereden. We hebben besloten haar voor lange tijd aanhouden. Dus dit is echt heel speciaal.”

Vitalos

Op de tweede plaats mocht de grootramige Vitalos (Vitalis x De Niro) opstellen. Hij is gefokt door Josef Bramlage en scoorde onder Leonie Richter een 9.8 voor zijn draf. “Vitalos is een enorm krachtig en werkwillig paard en Leonie reed een hele mooie proef,” aldus Monique Peutz. “Hij blijft altijd mooi opgericht, is prachtig doorgelaten en blijft altijd krachtig van achteruit bewegen. Hij lijkt veel aanleg te hebben voor het verzamelde werk en wij denken dan ook dat dit paard een geweldige toekomst voor zich heeft.”

Droompaard

Leonie Richter, de amazone van Vitalos, rijdt de vos voor Hengstenstation Helgstrand/Schockemöhle. “Hij is geweldig. Hij was mijn droompaard vanaf de eerste dag dat ik voor Helgstrand ben gaan werken. Het is een dekhengst en hij heeft het heel druk gehad afgelopen jaar, maar het is zo’n fijn paard en hij heeft het beste karakter dat je je kunt wensen. Hij heeft enorm veel power, maar tegelijkertijd is hij zo relaxed en gefocust. En hij geeft altijd alles.”

Grote jongen

De Oldenburger hengst Fashion Prinz OLD (Fürst Romancier x Sarkozy), gefokt door Gestüt Lewitz en in eigendom van Hof Kasselmann, won onder Frederic Wandres de kwalificatieproef op donderdag, maar moest vandaag toch zijn meerdere erkennen in Lyngbjergs St.Paris en Vitalos. Monique Peutz: “Deze grote jongen is een fantastisch paard. Wanneer hij meer kracht van achteruit gaat ontwikkelen, wordt hij alleen nog maar beter. Ook dit paard is een grote belofte voor de toekomst.”

“Ik ben heel blij met mijn paard. Hij is groter dan 1.90m, dus hij heeft wat meer tijd. Maar ik weet wat hij kan. Dat heeft hij me thuis al wel laten voelen. We gaan hem rustig voorbereiden op volgend jaar en dan gaan we voor goud!,” reageerde Wandres.

My Precious vierde met Brouwer, Racoon met Loos vijfde

Kirsten Brouwer reed ijzersterk met haar My Precious, maar miste nipt een podiumplaats met 88,8%. Over My Precious zei Monique Peutz: “Een heel aansprekend, elegant, lichtvoetig en ijverig paard. Met een actieve draf en een achterbeen dat er altijd bij is. Een zuivere en actieve stap die soms iets meer overstap zou mogen hebben en een galop, die altijd opwaarts gesprongen wordt. Een fantastisch paard voor de toekomst!” De dochter van Ferguson en komt uit elitemerrie Cinderella Platinum (v. Vivaldi). My Precious is gefokt bij Titan Wilaras en staat geregistreerd bij haar vaste amazone.

My Precious (v. Ferguson) met Kirsten Brouwer Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De door Arjan Bekkers gefokte BWP-goedgekeurde hengst Racoon was in de kwalificatie al een opvallend paard onder Franka Loos. Toen was al duidelijk dat de score nog omhoog kon, omdat de hengst bij het eerste halthouden even z’n hoofd in de lucht gooide.

In de finale laat de vijfjarige hengst een mooie proef zien, waarbij de mooie houding, stabiele aanleuning en mooie uitvoering van de oefeningen opvalt. De jury beloont de proef met een 8,5 voor de stap, een (vette) 9 voor de draf, een 8,6 voor de galop, een 9 voor de submission en een 9 voor de aanleg. 88,2% totaal.

Racoon (v. Hero) met Franka Loos Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Waardering

Dinja van Liere met Mauro Turfhorst eindigde vandaag in het algemeen klassement als tiende. Deze zoon van Zonik is geboren uit stermerrie Hidaylia (v.Negro). De KWPN-goedgekeurde hengst is gefokt bij de familie Greve. Monique Peutz liet zich waarderend over hem uit. “Een heel charmant paard. Hij kwam heel mooi binnen en liet in de draf veel schoudervrijheid zien. Hij stapte zuiver en relaxed. In de galop bleef hij mooi bovenin. Hij is daarbij heel ijverig, maar mag nog iets sterker worden.”

Mauro Turfhorst (Zonik x Negro) met Dinja van Liere Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Fijn meewerken

Meteen achter Mauro Turfhorst mocht de winnaar van de kleine finale opstellen, de eveneens KWPN-goedgekeurd Maddox Mart. Deze zoon van Hennessy komt uit elitemerrie Fanirma (v. Bordeaux). Hij is gefokt bij Lia van Baalen uit Gellicum. Volgens de jury beschikt de zwarte hengst over een fijn meewerkend karakter. Draaft hij steeds in balans, met veel elasticiteit en in een opwaartse tendens. Stappen deed hij zuiver en correct met een goede overstap. De galop was eveneens opwaarts gesprongen. Daarnaast bleef hij ontspannen en goed bij de les.

Maddox Mart (v. Hennessy) met Jessica-Lynn Thomas Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Reclame voor het paardrijden

Henning Lehrmann, de voorzitter van de jury, was vol lof over de kwaliteit van de paarden én van de ruiters. “Het was een eer voor ons om zulke goede paarden te jureren. Het was ook reclame voor het paardrijden. De ruiters waren allemaal positief aan het rijden. Ik denk dat de dressuursport met deze combinaties op het juiste spoor zit.

Uitslag

Bron: ErmeloYH / KWPN