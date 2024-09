Deze week… Een bomvolle krant met Paralympics, WK Ermelo, WK vierspannen en de EEF Finale

De paradox van het leven wil dat je ergens afscheid van moet nemen als je er heel goed in bent geworden. Dat geldt zeker voor de organisatie van het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Na vijftien jaar Verden groeide het evenement in de jaren ‘Ermelo’ (2016-2019 en 2022-2024) naar een nieuwe standaard en menigeen wil liever niet meer terug naar Verden volgend jaar. De dag extra en dus niet meer twee kwalificaties op dezelfde dag was een laatste gouden greep van ‘Ermelo’.

Het WK Jonge Dressuurpaarden toonde in de zes edities als geen ander de waarde van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Een topaccommodatie die eigenlijk te weinig wordt benut voor dergelijke evenementen. Het WK Jonge Dressuurpaarden verhuist volgend jaar weer voor een driejarige cyclus naar Verden. Na zes keer ‘Ermelo’ krijgt het Hannoveraanse stamboek een paar veel grotere schoenen terug om te vullen. Tegelijkertijd kan gesteld worden: waar een deur sluit, gaat een andere open. Volgend jaar heeft Ermelo het Europees kampioenschap paradressuur toegewezen gekregen, maar er is ook een EK Dressuur dat na het uitvallen van Šamorín zonder host zit…

Nederland scoort bij zevenjarigen met drie paarden in de top

Met vijf Nederlandse inzendingen in de finale en drie daarvan in de top vijf deed TeamNL de beste zaken bij de zevenjarige dressuurpaarden op het WK in Ermelo. Hans Peter Minderhoud stuurde Glock’s Massimo (v. Glock’s Toto Jr) naar brons, Mauro Turfhorst (v. Zonik) werd onder Dinja van Liere vierde en Hexagon’s Mr. Magnum (v. Expression) vijfde met Thamar Zweistra. En ook de twee Duitse paarden aan het front hebben een Nederlandse afkomst als kleinzonen van Vivaldi, die samen met Totilas de finale domineerde.

Red Viper brengt Bart Veeze grootste zege van carrière

Voor de 43-jarige Bart Veeze, die al zes keer deelnam aan de Wereldkampioenschappen (met zeven verschillende paarden), was goud bij de vijfjarigen de grootste zege van zijn carrière. Een dag later kwam daar nog een mooie zesde plaats bij de zesjarigen (Nero) bij en daarmee was Veeze de meest succesvolle Nederlandse ruiter van dit WK.

Happy athlete Quinn G kan niks fout doen

Waar de jurering bij de vijfjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden eerder een soort Russische Roulette leek en er geen lijn in te ontdekken was, maakte het jurypanel bij de zesjarigen veel goed. Niet in de laatste plaats door de heldere toelichtingen van het Britse jurylid Peter Storr. De Deense merrie Quinn G (v. Quaterhit) kreeg net zoals vorig jaar de sjerp om: een ongelooflijke happy athlete die met haar vanzelfsprekende manier van gaan eigenlijk niks fout kan doen.

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink: ‘We hebben het vet goed gedaan’

Na eerder EK- goud, WK-goud en Paralympisch zilver ontbrak er nog een medaille op de erelijst van de al jaren succesvolle Nederlandse paradressuurruiters: Paralympisch goud. Met de sterke ploeg van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink was die kleur dan ook het teamdoel voor Parijs. Het werd uiteindelijk teamzilver en een enorme medailleopbrengst van in totaal zes plakken, waaronder twee gouden. Daarmee kwam er voor Nederland een prachtig einde aan de wekenlange top-paardensport in de tuinen van Château de Versailles.

“Als je de lat niet hoog genoeg legt, ga je nooit hoog genoeg springen. En als je voor een andere kleur gaat, win je misschien helemaal geen medaille”, zegt bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink over het gouden teamdoel. “Ik vond dat de kwaliteit van onze ruiters goed genoeg was, dus zijn we voor goud gegaan. Onze ruiters hadden allemaal een paar dingetjes in de proef, maar zijn net zo goed als de Amerikanen. En onze ruiters zijn zó goed dat ik ze een gouden medaille gun.”

Bram Chardon sluit bewogen seizoen af met WK-zilver

Met het zevende WK-goud op rij voor Australiër Boyd Exell en de twaalfde gouden teammedaille voor Nederland lijkt de uitslag van het 26e wereldkampioenschap voor vierspannen weinig verrassend. Toch was de editie afgelopen weekend in het Hongaarse Szilvásvárad uitermate spannend en kregen de vele toeschouwers bijzonder mooie sport voorgeschoteld.

Domper voor oranjejassen in finale Longines EEF Series

Na drie afgetekende overwinningen in de voorrondes, waaronder winst in de halve finale, ging het Nederlandse team als één van de topfavorieten van start in de EEF Nations Cup finale. Helaas liep het in de Poolse hoofdstad geheel anders dan gepland. Door kleine en onbekende veranderingen in de reglementen werd bondscoach Vincent Voorn genoodzaakt twee wijzingen door te voeren in zijn team. Alsof dat nog niet genoeg was, werd er na de eerste omloop een spoortje bloed op de flank van Comthago VDL gevonden. In het belang van de paarden was terugtrekken uit de competitie nog de enige optie.

Duitsland viert fokkerij zes dagen lang met Bundeschampionate

Voor de FN en Duitse dressuurliefhebbers was de datum van het WK Jonge Dressuurpaarden een doorn in het oog. Het eerste weekend van september is namelijk al sinds jaar en dag gereserveerd voor de Bundeschampionate. Maar ook met een WK voor jonge paarden in Ermelo, was ‘Warendorf’ als altijd een feestje met enorm veel kwaliteit. Ook in de dressuurring. De twee jonge paardenkampioenschappen in één weekend zorgden er zelfs voor dat Eva Möller haar witte rijbroek uit de kast haalde én een Bundestitel won. Voor de Paardenkrant legden Tanja Becker, Gesina Grömping en Sabine Wegener van Equitaris één en ander vast.

En verder:

Twee op een rij voor Fuchs en Leone Jei op Spruce Meadows

Elitekeuring KVTH: Ayana van de Hoenderbos zet met titel traditie voort

Twee dagkampioenen voor Shetlandstal Van Wegdam

