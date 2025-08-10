Dinja van Liere over Red Viper: ‘Ik voel absoluut een Grand Prix-paard in hem’

Nadat hij vorig jaar bij de vijfjarigen al de WK-titel won, liep de KWPN-hengst Red Viper (Romanov x Sir Sinclair) gisteren bij de zesjarigen naar het goud. Toen gebeurde dit nog met Bart Veeze in het zadel, nu een jaar later in Verden verscheen hij onder Dinja van Liere in de ring. Voor Van Liere was de winst met de imponerende hengst van Reesink Stallions haar eerste gouden medaille op een WK Jonge Paarden, nadat ze op eerdere edities al twee bronzen medailles in de wacht sleepte.

De door Coen Kerbert gefokte voshengst kreeg van de jury een score van 90,4 punten: “Het drafwerk was vloeiend, dit paard toont alles wat we willen zien en altijd in een mooi frame. De stap was zuiver met veel overstap, prachtige schoudervrijheid en een heel mooi contact, hij werd alleen een heel klein beetje vlug in de verzamelde stap. De galop was bergop, door het lichaam en met prachtige verruimingen.”

Veel harmonie

“Er was zoveel moois en heel veel harmonie maar in de finale van dit Wereldkampioenschap moeten we kritisch zijn en kleine dingetjes meenemen. In de eerste keertwending liet Red Viper zien dat hij al dingen van het hogere niveau kan, hij verloor het ritme en begon aan piaffe. En de laatste galopwissel was niet aan de hulp. Maar voor ons heeft dit paard echt alles in huis voor de grote kampioenschappen”, vervolgt de jury.

‘Zijn instelling is het belangrijkst’

Ook amazone Van Liere is lyrisch over de zesjarige hengst. “Hij is ongelooflijk in alle opzichten. Het zijn niet alleen zijn geweldige basisgangen, zijn uitstraling en hoe hij zich presenteert in de ring, maar ook op stal en in het algemeen. Hij is het liefste paard dat ik ken en is echt een wereldkampioen in alle opzichten”, aldus een dolenthousiaste Van Liere die ook voor de toekomst hoge verwachtingen heeft van Red Viper. “Ik voel absoluut een Grand Prix-paard in hem. Hij heeft veel talent, maar ik denk dat zijn instelling het belangrijkst is. Hij wil werken, hij wil begrijpen en hij is heel makkelijk te rijden met kleine hulpen. Ik ben er honderd procent zeker van dat hij ooit een Grand Prix-paard gaat worden.”

Overige Nederlanders

Naast Red Viper en Van Liere drongen voor Nederland nog drie combinaties door de finale. Lara van Nek eindigde ook in de top van het klassement. Met de hengst Obsession Taonga (Vitalis x All At Once) werd ze zesde. Diederik van Silfhout reed de hengst O’Toto van de Wimphof (Toto Jr x Riccione) naar plaats twaalf en Kirsten Brouwer en Ohio (Kaiman x Grand Galaxy Win T) werden vijftiende.

Bron: KNHS