DSP Big Bang wint kleine finale zevenjarigen, ook Tommie Visser door

Onder de Luxemburgse amazone Kristine Moller won DSP Big Bang (v. Bon Coeur) de kleine finale voor de zevenjarige paarden zaterdagavond in Ermelo. De bruine ruin liep naar 81,4% voor zijn gangen en aanleg en een technische score van 71,696%, wat totaal 76,548% opleverde. Ook L'Amore Per Sempre OLD (v. Livaldon) met Santiage Damil en Quinten Begijnhoeve (v. Heros Begijnhoeve) met Tommie Visser wonnen een ticket voor de grote finale van zondag.

De Nederlandse paarden in de kleine finale kwamen niet in de buurt van een finaleplaats. Het beste resultaat was voor Hexagons Luxuriouzz (v. Johson), die met Thamar Zweistra naar een totaalscore van 72,529% liep. Daar direct achter kreeg Lord Platinum (v. Ferguson) 72,181% onder Fransisco Benitez Sanchez, met een 9,2 voor draf en een 5,9 voor stap. Niels Bax en First Lewis (v. Ferguson) werden 20ste en Adelinde Cornelissen en Luqiedo (v. Aqiedo) kwamen niet eens aan hun proef toe. De ruin was zeer gespannen en wilde de baan niet doorlopen, waardoor Cornelissen moest afgroeten voordat ze überhaupt begonnen was.

Finale met Las Vegas en Lightning Star

Daarmee blijft het voor Nederland bij Las Vegas en Lightning Star die morgen met Hans Peter Minderhoud en Kirsten Brouwer in de finale van het kampioenschap voor zevenjarige dressuurpaarden rijden.

Bron: Horses.nl