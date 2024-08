Duitse afvaardiging WK Jonge Dressuurpaarden bekend

In Warendorf werd vandaag de tweede Duitse selectie voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden verreden en aansluitend zijn de geselecteerde paarden bekend gemaakt. Zowel bij de vijf-, zes-, als zevenjarigen vaardigt Duitland acht paarden af naar Ermelo. Uit Nederland liep Glock's Energy (v. Escamillo) met Ruben Mengual Reig vandaag in Warendorf. De hengst is aangewezen als tweede reserve.