Duitse selectie WK Jonge Dressuurpaarden bekend

De Duitse federatie heeft bekend gemaakt welke paarden het land gaan vertegenwoordigen op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Het kampioenschap wordt van 7 tot en met 11 september gehouden op het terrein van de KNHS. Dinja van Liere reed met Lowlands de selecties bij de zesjarigen maar is in eerste instantie niet geselecteerd. De combinatie staat als tweede reserve op de lijst.