Duitse WK-selectie zes- en zevenjarigen bekend

Na afloop van de tweede selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden is de Duitse selectie van de zes- en zevenjarigen bekend gemaakt. Acht zesjarigen en acht zevenjarigen staan op de lijst.

Dertien zesjarigen kwalificeerden zich voor de tweede selectie in Warendorf. Uiteindelijk hebben acht daarvan een ticket voor het WK in Ermelo. Opvallend is dat de nummers zeven en negen van vorig jaar, Feine Bella NRW (v. Fürstenball) en Fille d’Or OLD (v. Blue Hors St. Schufro) het ‘slechts’ tot de reservelijst hebben geschopt.

Chere Celine OLD (Governor x San Amour I) met Lena Waldmann: vorig jaar zesde in de finale

Füchtels Indigo OLD (Asgard’s Ibiza x Roadster) met Ann-Christin Wienkamp

Füchtels To Limit (Top Gear x Donnerschwee) met Anna-Christin Wienkamp

Galleria’s Fabajo (Fürst Belissaro x Wolkentanz I) met Charlotte Tollhopf

In My Mind (Asgard’s Ibiza x Fidermark) met Leonie Richter: vorig jaar veertiende in de finale

Life Time (Livaldon x Fürstenball) met Charlott-Maria Schürmann: vorig jaar dertiende in de finale

Vitalos (Vitalis x De Niro) met Leonie Richter: vorig jaar winnaar van zilver

Zuperman OLD (Vincent Maranello x Destano) met Beatrice Hoffrogge

Reserve 1: Fille d’Or OLD (St. Schufro x Fidertanz) met Lisa Marie Koch

Reserve 2: Feine Bella (Fürstenball x Bordeaux) met Eric Guardia Martinez

Zevenjarigen

Bij de zevenjarigen staan veel bekende paarden op de lijst. De WK-gouden Global Player OLD, finalist Belinda FRH en de WK-zilveren (2021) Danciero, voormalig Bundeskampioene Boa Vista FRH en PSI-topper Diaton. WK-finalist Zonik Plus schopte het dit keer tot de reservelijst.

Beryll (Benicio x Fürst Wilhelm) met Annika Korte

Belinda FRH (Bon Coeur x Royal Blend) met Lena Waldmann

Borsalino’s Fairytale (Borsalino x Fürstenball) met Nina Braun

Danciero (Dancier x Floriscount) met Anna Kasprzak

Diaton (Dimaggio x Benetton Dream) met Nicole Wego-Engelmeyer

Global Player OLD (Grand Galaxy Win T x Don Schufro) met Leonie Richter

L’ amore per sempre (Livaldon x Alabaster) met Santiago Damil

Valdiviani (Veneno x Fidertanz) met Isabell Werth

Reserve 1: Zonik Plus (Zonik x Hohenstein) met Justin Verboomen

Reserve 2: Fallete OLD (Fürstenball x Brentano II) met Annika Korte

Bron: Horses.nl/Pferd Aktuell