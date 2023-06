Duitsland maakt eerste selectie voor WK Ermelo: veertien vijfjarigen naar tweede ronde

Duitsland maakt deze week een eerste selectie voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. In Warendorf werden vandaag veertien vijfjarigen doorverwezen naar de tweede ronde. Maar liefst vier van die veertien paarden zijn van Helgstrand Dressage en Secret heeft vier kinderen door.

Onder de geselecteerde paarden zijn een aantal bekende namen. Zoals bijvoorbeeld San to Alati (v. Secret), de Bundeskampioen van vorig jaar (die zijn Bundestitel later weer moest inleveren vanwege doping). Of Gut Wettlkams Bowmore (v. Bordeaux), de reservekampioen van de Oldenburger keuring 2020. De vos werd op de keuring voor 95.000 euro verkocht aan topvoetballer Thomas Müller en zijn vrouw Lisa en liep dit jaar zes proeven, waarvan hij er vijf won (en in eentje tweede werd).

Helgstrand

Verder heeft Andreas Helgstrand een aantal interessante paarden van stal gehaald. Hij kreeg onder andere de voor 1,35 miljoen euro aangeschafte About You II (v. AC/DC) geselecteerd en ook de Deense kampioen Be Sure (v. Benicio). Daarnaast de merrie Happy Days di Fonteabeti (v. Vitalis), die vorig jaar Italiaans kampioen werd bij de vierjarigen en de merrie Rosée de Fontaine (Revolution x Desperados FRH).

Secret

Van Secret werden vier kinderen doorverwezen naar de volgende (en laatste ronde). Naast San to Alati zijn dat de hengsten Saltes (mv. De Niro) en Santos (mv. Don Schufro) en de ruin Stromberg (mv. Sunday). Hengsten zijn in de meerderheid op de laatste selectie (4 juli): acht hengsten mogen door, tegenover drie ruinen en drie merries.

Bekijk hier de volledige lijst

Bron: Horses.nl