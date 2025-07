Duitsland maakt selectie WK Jonge Dressuurpaarden bekend, WK-zilveren Glamdale valt buiten de boot

Duitsland hield een paar weken geleden de eerste selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden en selecteerde daar zestien vijf- en zevenjarigen en zeventien zesjarigen voor de beslissende tweede selectie. Daar was al de invloed van Vivaldi en Escolar al opmerkelijk. In de definitieve selectie voert het E-bloed bij de zes- en zevenjarigen de boventoon met drie keer Escamillo en twee keer Escolar. Ook opvallend is dat Glamdale WP NRW (Glamourdale x Millennium), vorig jaar goed voor zilver bij de vijfjarigen, dit jaar buiten de boot valt en slechts tweede reserve is.