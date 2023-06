Eerste Duitse selectie WK Ermelo zes- en zevenjarigen: weerzien met veel finalisten

Duitsland heeft nu ook een eerste selectie gemaakt voor het Wereldkampioenschap voor zes- en zevenjarige dressuurpaarden. Dertien zesjarigen en dertien zevenjarigen mogen op begin juli nog een keer terugkomen voor de tweede selectie. Daaronder in totaal negen finalisten van vorig jaar waaronder de gouden Global Player OLD (nu met Leonie Richter) en de zilveren Vitalos. Verder werd de in Nederland bij familie Blonk gefokte Vaida Girl (v. Vitalis) doorverwezen naar de tweede selectie én doet Isabell Werth een gooi naar een WK-ticket.

Onder de dertien voor de tweede selectieronde geselecteerde zesjarigen zijn er zes die vorig jaar in de finale voor vijfjarigen liepen. Dat zijn de zilveren Vitalos (v. Vitalis), de nummer 6 Chere Celine OLD (v. Governor), de nummer 7 Feine Bella NRW (v. Fürstenball), de nummer 9 Fille d’Or OLD (v. Blue Hors St. Schufro), de nummer 13 Life Time (v. Livaldon) en de nummer 14 In My Mind (v. Ibiza). Verder werd de in Nederland bij familie Blonk gefokte Vaida Girl (v. Vitalis) doorverwezen naar de tweede selectie.

Vaida Girl

Vorig jaar liepen maar liefst drie paarden uit Jos en Ingrid Blonks topmerrie Stella Girl (v. Stedinger) op de Bundeschampionate. Vaida Girl (Vitalis uit Stella Girl) bij de vijfjarigen en Amouretta (v. All At Once uit Stella Girl) en Belissimo’s Bob (v. Belissimo M uit Stella Girl’s dochter Donna Petrolina v. Delatio) bij de zevenjarigen. Dit jaar mag die Vaida Girl dus nog een selectieronde mee en komt eventueel in aanmerking voor het WK.

Isabell Werth

Bij de doorverwezen zevenjarigen is de opvallendste naam op de startlijst niet die van een paard, maar van een amazone. Isabell Werth, die in haar lange loopbaan nog maar één keer op het WK voor jonge dressuurpaarden aan de start verscheen, is door naar de volgende selectie met de hengst Valdiviani (v. Veneno).

Gouden Global Player OLD

Bij de zevenjarigen komt Global Player OLD (v. Grand Galaxy Win T) (waarschijnlijk) zijn titel verdedigen. Niet onder Eva Möller, die deze week bekend maakte dat ze haar witte rijbroek aan de wilgen hangt, maar onder Leonie Richter. Verder staan bij de zevenjarigen ook Belinda FRH (v. Bon Coeur) en Zonik Plus (v. Zonik) ook op het lijstje. Zij deelden vorig jaar in de finale bij de zesjarigen de 6e plaats.

Global Player OLD (v. Grand Galaxy Win) en Eva Möller Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Danciero, Diaton en Boa Vista

Andere bekende paarden bij de zevenjarigen zijn Danciero (v. Dancier), PSI-topper Diaton (v. Dimaggio) en voormalig Bundeskampioene Boa Vista FRH (v. Bon Coeur). Danciero won in 2021 twee keer zilver: op het WK en op de Bundeschampionate. Dat deed hij onder Eva Möller, nu zit nieuwe eigenaresse Anna Kasprzak op zijn rug. Diaton was in 2020 de topper van de PSI-veiling met een prijs van 700.000 euro, hij wordt voorgesteld door Kasselmann-amazone Nicole Wego-Engelmeyer. Boa Vista FRH werd in 2021 Bundeskampioen en vorig jaar won de merrie zilver in Warendorf.

Bekijk hier de volledige lijst

Bron: Horses.nl