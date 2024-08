Eerste Fries geselecteerd voor WK jonge dressuurpaarden

Hij stond op de reservelijst, maar inmiddels is bekend dat Dalton vd Philarina Hoeve (Alwin 469 x Norbert 444) toch mag deelnemen aan het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. De zevenjarige Fries werd afgelopen voorjaar onder het zadel van Patricia Mannaerts gekroond tot Belgisch kampioen en wordt nu door België afgevaardigd naar het WK.

Vanuit België kunnen twee combinaties afgevaardigd worden naar het WK. Mannaerts en Dalton stonden op de reservelijst, maar kregen een paar weken voor het kampioenschap een telefoontje dat ze naar Ermelo mogen afreizen. Patricia kocht de zevenjarige hengst toen hij drie jaar oud was en ze heeft hem zelf opgeleid. “Hij is heel relaxed en wil altijd werken”, beschrijft Mannaerts het fijne karakter van haar hengst. “De entourage bij zo’n WK zou heel goed bij Dalton passen, hij wordt daar extra scherp van.” Dalton is gefokt door de familie Back uit Hardenberg en komt uit stam 50, uit Lieve v.d. Maria Louise Hoeve Ster (Norbert 555 x Goffert 369).

Bron: Horses.nl/ KFPS