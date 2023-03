Emmelie Scholtens in selectiecommissie WK Jonge Dressuurpaarden

Van 3 t/m 6 augustus 2023 wordt op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo het WK Jonge Dressuurpaarden verreden. De beste de vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden strijden hier om de wereldtitels. Emmelie Scholtens zal dit jaar voor het eerst deel uitmaken van de selectiecommissie, samen met Johan Hamminga en Veronique Roerink.

Voorgaande jaren werd er een apart instroommoment georganiseerd om in aanmerking te komen voor de WK-selectie. Dit moment is komen te vervallen en combinaties kunnen zich aanmelden voor de eerste selectie op 9 mei en 16 mei in Nunspeet. Deelnemende paarden moeten als veulen geregistreerd zijn bij een in Nederland erkend en gevestigd stamboek (KWPN, KFPS & NRPS) dat ook is aangesloten bij de WBFSH.

Tijdens deze selectie wordt de Preliminary Dressage Test van de FEI per betreffende jaargang gereden en beoordeeld door de selectiecommissie WK Jonge Dressuurpaarden, bestaande uit Johan Hamminga, Veronique Roerink en Emmelie Scholtens.

Data selectietraject

*Onder voorbehoud

Dinsdag 9 mei & dinsdag 16 mei 2023: eerste WK-selectie op de Nunspeetse Ruiterclub in Nunspeet. De beste ca. 20 paarden per jaargang ontvangen een uitnodiging voor de tweede WK-selectie.

Dinsdag 13 juni en woensdag 14 juni 2023: tweede WK-selectie op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Dit is tevens het instroommoment voor wildcards. De beste ca. 12 paarden per jaargang ontvangen een uitnodiging voor de derde WK-selectie.

Dinsdag 4 juli 2023: derde WK-selectie. Na deze observatie worden de paarden die mee gaan bekend gemaakt.

Hierna volgt een extra proefgerichte training voor de deelnemers en eerste reserves.

