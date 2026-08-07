FEI over uitsluitingen Verden: twee keer bloedregel, twee keer verbloemen wondjes

Rick Helmink
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FEI over uitsluitingen Verden: twee keer bloedregel, twee keer verbloemen wondjes featured image
O'Toto van de Wimhof (v. Toto jr) met Diederik van Silfhout Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Nog voor tien uur was er al commotie alom in Verden. Na het eerste blokje van twaalf paarden in de kwalificatie voor zevenjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden stond er opeens vier keer een uitslag in letters: uitgesloten. O’Toto van de Wimphof met Diederik van Silfhout, Osaka P met Jessica Dertell, Atterupgaards Fibonacci met Sophia Boje Obel Jørgensen en Vitaliano met Adrian Muñoz Jurado werden na afloop van de proef allemaal uitgesloten. Navraag bij de FEI leert dat twee paarden werden uitgesloten op grond van de bloedregel (Atterupgaards Fibonacci en Vitaliano) en twee op grond van punt 9.4 van de Tack and Equipment-regels voor het gebruiken van middelen die een bestaand wondje verbergen (O’Toto van de Wimphof en Osaka P).

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