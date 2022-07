Franka Loos en Tommie Visser naar tweede ronde Belgische WK-selectie

Na de eerste Belgische selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Vrasene zijn in alle drie de leeftijdscategorieën vier paarden aangewezen voor de tweede en tevens laatste selectie richting het WK in Ermelo. Daaronder de Nederlandse ruiters Franka Loos met Racoon (Hero x De Niro) en Tommie Visser met Quinten Begijnhoeve (Heros Begijnhoeve x Ferro).