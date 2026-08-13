Gastcolumn Yessin Rahmouni: Een echt toppaard heeft veel versnellingen, niet eentje

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Murona Lafrentz Tessa Odi Wereldkampioen FEI/www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan © Verden met Kole

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Yessin Rahmouni

-trainer en Dressuurruiter