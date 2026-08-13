Gastcolumn Yessin Rahmouni: Een echt toppaard heeft veel versnellingen, niet eentje

Yessin Rahmouni, de vijfde Nederlander die gisteren (voor Marokko) op het Wereldkampioenschap in Aken de Grand Prix reed, volgde voorafgaand aan Aken intensief de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Over de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden én het Wereldkampioenschap in Aken gaat zijn gastcolumn van deze week. Over welke paarden het zijn die van het jonge paarden-WK doorgroeien naar het echte WK. “Het zijn er sowieso meer dan je denkt.”
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top-11 zijn van ex-Ermelo/Verden-paarden Zes
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is de beste voorspeller WK Zevenjarigen
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Murona Lafrentz Tessa Odi Wereldkampioen FEI/www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan © Verden met Kole
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versnellingen Meer
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Yessin Rahmouni
-trainer en Dressuurruiter
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