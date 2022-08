Geen WK Jonge Dressuurpaarden voor Trapalo de Indalo

Alejandro Sánchez Del Barco heeft Trapalo de Indalo (Esbelto VII x Bandolero LVXII) teruggetrokken voor het WK Jonge Dressuurpaarden. "Trapalo heeft last van de hoge temperaturen, dus hebben we besloten om hem een kleine pauze te geven en ons te focussen op het volgende doel", aldus Yeguanda Indalo op social media.

Alejandro Sánchez Del Barco, op het Wereldkampioenschap in Herning nog goed voor de veertiende plaats in de kür, bracht Trapalo de Indalo vorig jaar aan de start op het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. Toen werd de schimmel met 76,20% achttiende in de kleine finale.

Spanje heeft geen reservecombinaties voor het WK in Ermelo geselecteerd.