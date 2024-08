Geen WK Jonge Dressuurpaarden voor Von Platen en Elastic

Een wijziging in de Duitse afvaardiging voor het WK Jonge Dressuurpaarden: de Escolar-zoon Elastic en zijn amazone Maxi Kira von Platen staan niet op de definitieve deelnemerslijst. In plaats daarvan brengt de stalamazone van Helgstrand Dressage de als eerste reserve aangewezen Erdbär FE (Erdinger x Fidertanz) aan de start.

Von Platen noch Helgstrand Dressage heeft de reden van het terugtrekken van Elastic bekend gemaakt. De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst werd vorig jaar derde in de vierjarigen-rubriek op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Daar maakte de hengst vooral veel indruk met zijn draf en kwam tot een totaal van 84,4%. “Wat een elastisch en getalenteerd paard. De draf is echt een hele goede gang bij dit paard, actief en erg lichtvoetig met fijn lichaamsgebruik”, omschreef jurylid Maarten van der Heijden hem destijds.

Bron: Horses.nl