Glamourdale en Hermès keren samen terug op WK-bodem Ermelo

De KWPN-hengsten Glamourdale en Hermès speelden een hoofdrol tijdens de wereldkampioenschappen in Herning. De zwarte krachtpatser Glamourdale verliet het WK met twee individuele gouden medailles en tegelijkertijd leverde de KWPN-hengst met Charlotte Fry een belangrijke bijdrage aan de Britse zilveren teammedaille. Hermès flikte datzelfde kunstje met de Nederlandse Dinja van Liere, zij namen twee bronzen plakken mee naar huis.

Extra bijzonder was de prestatie omdat de hengsten vier jaar geleden precies hetzelfde deden op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Glamourdale (Lord Leatherdale uit Thuja pref van Negro, fokker J.W. Rodenburg uit Ouderkerk aan den IJssel) won als zevenjarige goud in zijn leeftijdsklasse en de destijds zesjarige Hermès (Easy Game uit Bukkie keur pref prest EPTM-dres van Flemmingh, fokker G. Gijsbers uit Loosbroek) pakte ook hier de derde plaats. Hiermee blijkt het WK maar weer een perfecte opstap richting de internationale Grand Prix. Terug in Ermelo

Terug in Ermelo

Tijdens het WK voor Jonge Dressuurpaarden, van 8 tot en met 11 september in Ermelo, worden deze geweldige hengsten gehuldigd. Op zaterdag keren beide KWPN-hengsten terug op de WK-bodem waar ze vier jaar daarvoor goed waren voor medailles in diezelfde kleuren. Houd het programma goed in de gaten voor de exacte tijd.

Bron: KWPN