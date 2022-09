Gouden Glamourdale en bronzen Hermès gehuldigd op WK Jonge Dressuurpaarden

De sfeer na de spannende finale voor vijfjarigen zat er al goed in toen de twee tophengsten van het KWPN in de baan kwamen: de dubbel gouden Glamourdale en de dubbel bronzen Hermès. Zij werden gehuldigd voor hun fantastische verrichtingen op het WK in Herning. De twee geweldenaars stonden garant voor een geweldige show.