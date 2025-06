Hamminga over WK-selectie: ‘Dit jaar meer zeer sterke combinaties’

Johan Hamminga, die samen met Alex van Silfhout en Janine van Twist, de paarden selecteerde die Nederland mogen vertegenwoordigen op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden, is heel blij met de selectie van dit jaar. “In voorgaande jaren hadden we vaak één of twee zeer sterke combinaties per leeftijdscategorie, nu zijn dat er drie tot vier. Er zitten veel uitzonderlijk goede paarden tussen.”

Toch waagt Hamminga zich nog niet aan een voorspelling over medailles of paarden in de finales. “Het zijn natuurlijk jonge paarden, dus je weet nooit helemaal hoe het loopt en hoe de vorm van de dag is. En nog belangrijker: we weten ook nog niet waar Duitsland en Denemarken mee komen, of zelfs Groot-Brittannië. Ik weet nog goed dat we in Verden waren en Woodlander Farouche dook opeens op en werd wereldkampioen, dat was voor iedereen een verrassing. En zo zijn er altijd verrassingen, ook in onze eigen selecties. Dat Lennox brons won, was zo’n verrassing of Hermès via de kleine finale.”

Lees alles over de WK-selectie van dit jaar en een mogelijk groot probleem dat op de loer ligt bij de Nederlandse selectie in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop