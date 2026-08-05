Helene Geervliet: ‘Ik wil blije paarden fokken, die ruiters blij maken’

Rick Helmink
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Helene Geervliet: ‘Ik wil blije paarden fokken, die ruiters blij maken’ featured image
Helene Geervliet met Quinn G Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Eén uitzonderlijk paard fokken waarover de hele wereld spreekt, is al heel bijzonder. De van oorsprong Nederlandse Helene Geervliet fokte er al drie: de drievoudig Wereldkampioene Quinn G (v. Quaterhit), de voor 2 miljoen euro geveilde Daan G (v. Donkey Boss) en nu de derde in Faustino G (v. Blue Hors Farrell), die vorig jaar als vijfjarige vierde werd op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden en dit jaar in Verden de kwalificatie overtuigend won. Het geheim? “Het stopt niet met het fokken van een paard, als je wilt dat jouw paarden uitgroeien tot super sportpartners is alles daarna ook belangrijk.”

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