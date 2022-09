Hesselhoej Down Town verkocht aan Rosalind en Kristy Oatley

De zesjarige Hesselhoej Down Town (v. Hesselhoej Donkey Boy), die gisteren zilver won op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo met Jeanna Hogberg, is verkocht. Dat maakte Helgstrand Dressage vandaag bekend. De wereldkampioen bij de vijfjarigen uit 2021, kreeg gisteren een totaal van 9,38 van de jury, waarbij de harmonie en het perspectief de hoogste waarderingen van de jury opleverden: een 9,5 en een 9,8.

De finale in Ermelo, waarbij de jury opmerkte dat er een heel fijn contact tussen ruiter en paard was en zij het gevoel kregen dat de hengst graag voor zijn amazone aan het werk was, was de laatste rit van Hogberg en de hengst. Het dienstverband van Hogberg liep af en zij keert weer terug naar Zweden en nu heeft Down Town dus ook een nieuwe eigenaar.

Rose Oatley

Rose Oatley, die internationaal meerdere titels en wereldrecords op haar naam schreef met haar palomino-ruin Daddy Moon en bij de junioren succesvol is met Rock Revolution (v. Rock Forever) en Veneno (v. Vitalis), neemt de teugels van de hengst over.

“Rose heeft een geweldige start gemaakt bij de junioren op Rock Revolution en Veneno., maar omdat het tijd kost om een ​​nieuw partnerschap op te bouwen, hebben we ervoor gekozen om op zoek te gaan naar een jong paard dat ze kan leren kennen terwijl ze blijft starten met Rocky en Veneno”, aldus haar moeder Kristy Oatley, die in contact kwam met Helgstrand via een goede vriend. “Het is moeilijk om een ​​goed getraind paard te vinden, dus besloten we op zoek te gaan naar een veelbelovend jong paard om hogerop te komen. Er bestaat geen twijfel dat Down Town het in zich heeft om ver te komen in de sport met Rose en tegelijkertijd lijkt hij ook de juiste werkhouding en een geweldige persoonlijkheid te hebben.”

Bron: Helgstrand Dressage