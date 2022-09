Hesselhøj Down Town de beste in kwalificatie zesjarigen

De kwalificatie voor zesjarige paarden powered by Anemone Horsetrucks was een rubriek om van te smullen! Maar liefst drie paarden eindigden op een gemiddelde score van ruim boven de negen. DWB-hengst Hesselhøj Down Town (Hesselhøj Donkey Boy x Blue Hors Zack) van Helgstrand Dressage en gefokt door Dorthe en Hans Jørgen Hoeck won onder de Zweedse Jeanna Hogberg met een gemiddelde score van 9.48.

Op de tweede plaats eindigde de door J. Deenen gefokte KWPN-hengst Las Vegas (Ferdeaux x Wynton). Met Emmelie Scholtens in het zadel ging de hengst, die in eigendom is van Nico Witte en Nol Gerritsen naar een score van 9.42. Derde werd de door Henrik Hansen gefokte Oldenburger hengst Global Player OLD (Grand Galaxy Win T x Blue Hors Don Schufro) van Hengstenstation Helgstrand/Schockemöhle onder Eva Möller (GER) met een gemiddelde score van 9.4.

Hoge kwaliteit

42 zesjarige dressuurtalenten kwamen vandaag in de baan in Ermelo. Eddy de Wolff van Westerrode sprak vol lof over de kwaliteit van de groep. “De kwaliteit was heel hoog en de eerste drie zaten dicht bij elkaar. We konden vandaag al één tien weggeven, maar er zaten veel combinaties dicht bij het hoogste cijfer. De top drie werd geweldig voorgesteld door drie sterke amazones. De strijd om de medailles is zeker nog niet gestreden. Er kan nog van alles gebeuren in de finale! ” aldus Van Westerrode.

Totaalplaatje

Jeanna Hogberg is vol lof over haar krachtpatser Hesselhøj Down Town. “Hij is geweldig. Hij groeit tien centimeter wanneer hij de ring inkomt en blijft dan gewoon gaan.” Hesselhøj Down Town kreeg een 9.6 voor de stap, een 9.5 voor de draf en een 9.2 voor de galop. “Hij heeft inderdaad een hele goede stap,” reageert Hogberg. “Maar al zijn gangen zijn goed. Hij heeft geen tekortkomingen. Hij heeft alles wat je je kunt wensen. Dat is bijzonder, want er zijn weinig paarden met drie zulke goede gangen. En hij is zo lief,” voegt ze er lachend aan toe. “Hij betekent heel veel voor me en ik ben zo blij dat ik hem mag rijden.”

Bekijk hier de totale uitslag.

Bron: ErmeloYH