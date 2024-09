Indrukwekkende Red Viper met 93,800% wereldkampioen vijfjarigen: ‘Het is een heel goed paard’

Red Viper (Romanov x Sir Sinclair) en Bart Veeze zijn uitgeroepen tot Wereldkampioen bij de vijfjarige dressuurpaarden op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. De KWPN-hengst had een voorsprong van 3,6% op de nummer twee, Glamdale WP Nrw (Glamourdale x Millenium) en Stephanie Ahlert. Het podium was compleet met een derde plek voor Severucci HT (Secret x Rubinrot) en Jeanna Högberg.

Nog tijdens de laatste meters van de proef klonk er al overdonderd applaus voor Red Viper en Bart. Toen eenmaal duidelijk werd dat de kampioenstitel voor de Nederlandse combinatie was, liet Bart zijn emoties de vrije loop en werd er een klein traantje weggepinkt in het zadel. “Ik ben echt een beetje overweldigd”, zit Bart na de prijsuitreiking bij te komen. Red Viper staat pas weer sinds december bij Veeze op stal. “Hij kwam terug uit Warendorf, waar hij ter dekking stond. Eigenlijk was het best kort dag naar de WK selecties die al in april begonnen. Maar Red Viper pakte het allemaal zo makkelijk en snel op.

Lichte druk

Veeze wist ook al dat de hengst goed was, maar voelde toch wat lichte druk na het winnen van de kwalificatie op woensdag. “Ik was in de finale zelf niet zo rustig. Ik had mezelf aardig wat druk opgelegd. Die twee rustdagen vond ik best lang”, vertelt Veeze. “Ik vind Red Viper echt een heel goed paard en ik wilde zo graag aan iedereen laten zien hoe geweldig hij is. Volgens mij ben ik tien jaar ouder geworden in de afgelopen week van alle indrukken en stress. Maar Red Viper voelde echt weer geweldig vandaag en naar mijn idee reden we een hele goede proef en toen het publiek al vroeg begon te applaudisseren wist ik het zeker. Ik heb expres geen scores bijgehouden vooraf dus ik wist pas dat ik gewonnen had toen het werd omgeroepen.”

9,8 voor dressuuraanleg

Het jurykorps kon dan wel niet applaudisseren maar was wel zeer te spreken over de Pavo Cup 2024 winnaar. “Red Viper vinden wij zo’n getalenteerd paard en hij is vandaag met veel harmonie voorgesteld. Hij heeft zeker weten een hele mooie toekomst in de dressuur”, aldus jurylid Patricia Wolters. De bijzonder gekleurde hengst, gefokt door Coen Kerbert en in eigendom van Reesink Horses, liep naar een score van 93,80% met een 9.7 voor zijn galop en een 9.8 voor zijn aanleg. “De hengst heeft een stoere galop met veel balans en opwaartse sprong maar daarnaast ook veel talent voor verzamelen.”

‘De cirkel is mooi rond’

De fokkers van Red Viper, de familie Kerbert, vertellen een superdag achter de rug te hebben. “Het was fantastisch. Het is sowieso al een prachtig evenement om te bezoeken, maar dit maakt het wel heel bijzonder. Zolena, de moeder van Red Viper heeft zelf ook tweemaal deelgenomen aam het WK jonge dressuurpaarden met onze dochter. Met deze medaille is de cirkel mooi rond. Zo’n resultaat laat zich niet voorspellen, het is een intrinsieke samenwerking van factoren van paard, tot management, opleiding en ruiter. Vandaag kwam het allemaal samen en wij hebben genoten.” Moeder Zolena ging in 2009 en 2010 naar het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden met Annemein Kerbert en behaalde zowel als vijf- en zesjarige de finale.

Red Viper Wereldkampioen vijfjarige dressuurpaarden 2024 . Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

‘Ik wist niet waar we stonden’

“Red Viper heeft alles mee; zijn exterieur, zijn kleur en zijn bewegingen. Maar dat kan nog zo goed zijn, als een paard niet wil wordt hij geen wereldkampioen. Red heeft echt een gouden karakter. Hij heeft de titel dubbel en dwars verdient”, typeert Veeze de vijfjarige hengst. “Dit is de eerste medaille die ik win op een WK. Ik ben blij en het voelt nog heel onwerkelijk. Ik reed eerder het WK jonge dressuurpaarden met Winoa, met Imagine en Imposantos en met een paard voor Engeland. Met Red Viper had ik alleen de WK-selecties gereden, een wedstrijd in de Pavo Cup en de finale die we wonnen. Ik wist dat hij goed in vorm was, maar een WK is toch wel iets anders dan de Pavo Cup. Ik wist gewoon niet waar we stonden.”

Glamdale op twee

De nummers twee en drie van de kwalificatie wisselden van plek in het eindklassement. De Westfaalse hengst Glamdale WP Nrw (Glamourdale x Millenium), gefokt door Zg Pleines en in eigendom van Heike Pleines, en zijn amazone Stephanie Ahlert verbeterden hun score van afgelopen woensdag naar 90,2%. Met driemaal een 9 op het protocol en een 9.2 voor aanleg en draf een mooi debuut voor de Duitse combinatie. “Het is onze eerste keer in Ermelo en het is allemaal behoorlijk overweldigend”, vertelt Stephanie. “Glamdale voelde woensdag echt heel erg fijn en liet zo’n mooie proef zien, maar vandaag deed hij er nog een schepje bovenop met al die toeschouwers.”

Derde plaats voor Severucci HT

Voor de Zweedse Jeanna Högberg was het de tweede maal dat op het erepodium terecht kwam vandaag. Eerder op de dag won ze ook al de kleine finale bij de zevenjarige paarden, maar de bronzen medaille met Severucci HT dankzij een score van 90,0% vindt ze toch wel een beloning voor hun werk. “Ik wil me niet bezighouden met wat de rest van de deelnemers doet, maar gewoon focussen op Severucci en onze beste proef rijden. Hij voelde woensdag al heel fijn en deed het vandaag ook geweldig, maar we werden een beetje in de weg gezeten door deze hier”, wijst de amazone lachend naar haar Nederlandse buurman.

Vier negens

De SWB hengst, gefokt en in eigendom van Absolut Dental Ab, is een zoon van Riviera (Rubinrot x Larino); een 19-jarige schimmelmerrie die ook Fiorucci HT (v. Florencio I) op de wereld zette en waarmee Högberg in 2016 zilver won op het WK Jonge Dressuurpaarden bij de zevenjarige paarden. “Het komt vast niet vaak voor dat een merrie twee nakomelingen heeft en beide medaillewinnaars zijn.” Fiorucci loopt inmiddels Grand Prix en met vier negens op zijn protocol is kleine broer Severucci ook op weg naar een mooie dressuurtoekomst.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ Ermeloyh.com/ KNHS