Johan Hamminga: ‘De nadruk ligt op kwaliteit en harmonie’

Johan Hamminga, Alex van Silfhout en Janine van Twist selecteerden het Nederlandse team voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Van 4 tot en met 8 september strijden zes vijf-, zes- en zevenjarige paarden in elke leeftijdscategorie in Ermelo. Johan Hamminga is al jaren een vast onderdeel van de commissie en is natuurlijk ook tijdens het WK aanwezig.

Hamminga, een ervaren dressuurtrainer, ziet de focus van de selectiecommissie verschuiven. ”We volgen wat de jury tijdens het WK wil zien. In de dressuursport ligt de nadruk op harmonie en halslengte. De juryleden willen dat echt zien, vooral op het hoogste niveau. Let dus op de halslengte van je paard. Is die te kort, dan maak je weinig kans.”

Totaalplaatje

Het gaat om het totaalplaatje: de kwaliteit van paard en ruiter. Hamminga benadrukt dat het er makkelijk uit moet zien en dat je paard goed op de hulpen moet reageren. Drie goede basisgangen zijn een must. Ook hoe je je paard naar de loodlijn rijdt, is van belang. Dit moet op de juiste manier, van achter naar voren, zodat het paard vanzelf het bit accepteert. Een goede aanleuning en een veerkrachtige verbinding zijn cruciaal.

Laatste training

Op 20 augustus is de laatste training voor de combinaties die naar Ermelo gaan en voor de reserves. ”We zetten dan de puntjes op de i”, zegt Hamminga. ”We focussen op het beeld dat de jury wil zien. Iedereen krijgt individuele aandacht, vooral met het oog op de proef.”

Bekende namen

Hamminga ziet het als een voordeel dat zelfs olympische ruiters voor Nederland meedoen. ”Zij hebben een streepje voor. Ze kunnen beter met druk omgaan en een klein foutje wordt hen eerder vergeven dan een nieuwe naam. Gelukkig hebben we ook een aantal zeer getalenteerde jonge amazones geselecteerd die hoge ogen kunnen gooien.”

Kansen

Hoe schat Hamminga de kansen van zijn team in? ”Dat is altijd moeilijk te zeggen. Je kent de concurrentie niet en weet niet met welke paarden zij aan de start komen. We hebben in ieder geval sterke combinaties. In elke leeftijdscategorie kunnen er een paar in de kopgroep rijden. Ik kijk enorm uit naar het WK.”

