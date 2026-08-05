Kijk live: WK Jonge Dressuurpaarden 2026 kwalificatieproef zesjarigen

De kwalificatieproef voor zesjarige dressuuurpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden begint om 09.00 uur. Zes combinaties komen voor Nederland aan de start, daaronder ook de eerste Fries voor Nederland: de door Gabriëlle van Tilborg gefokte Mattie Galopper. In deze leeftijdscategorie komt ook Isabell Werth in de baan met V-Power. De kwalificatie is gratis te bekijken via onderstaande link.
Startlijst
combinaties Nederlandse Starttijden
Break Leonie met Toto Tie Richter uur: 10.30 jr) (v.
Daniëlle 448) Heijkoop (v. Pier met uur: 10.54 Galopper Mattie
Brouwer Pina 11.02 (v. Governor) met Kirsten Colada uur:
12.32 Romanov) uur: (v. Veeze met Empire Bart Roman
Lord Kim uur: Europe) Ritme Noordijk Perfect (v. met 14.07
livestream hier: de Bekijk
https://www.youtube.com/watch?v=bJhRBkIiNM0
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