Kijk live: WK Jonge Dressuurpaarden 2026 kwalificatieproef zesjarigen

Rick Helmink Door

De kwalificatieproef voor zesjarige dressuuurpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden begint om 09.00 uur. Zes combinaties komen voor Nederland aan de start, daaronder ook de eerste Fries voor Nederland: de door Gabriëlle van Tilborg gefokte Mattie Galopper. In deze leeftijdscategorie komt ook Isabell Werth in de baan met V-Power. De kwalificatie is gratis te bekijken via onderstaande link.